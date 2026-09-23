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Çay'da hayvan sağlığını korumaya yönelik sonbahar aşılama çalışmaları sürüyor

Çay'da Deresinek ve Eber köylerinde, Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşılarını uyguladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çay'da hayvan sağlığını korumaya yönelik sonbahar aşılama çalışmaları sürüyor

Çalışmanın kapsamı:

Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sonbahar aşılama kampanyası kapsamında ilçedeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşı uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda öncelikli olarak şap ve brusella aşıları kullanıldı.

uygulama bölgeleri ve yürütücü ekipler:

Aşılama çalışmaları, Deresinek ve Eber köylerinde yapıldı. Ekipler, köylerdeki hayvan sahipleriyle koordinasyon sağlayarak planlı bir şekilde uygulamaları tamamladı ve kayıt tuttu.

Yetkililer, kampanyanın amacının bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması olduğunu belirtti; çalışmaların ilçe genelinde sürdüğü bildirildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN ÇAY İLÇESİNDE SONBAHAR AŞILAMA KAMPANYASI ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA ŞAP...

AFYONKARAHİSAR'IN ÇAY İLÇESİNDE SONBAHAR AŞILAMA KAMPANYASI ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA ŞAP VE BRUSELLA AŞILARI YAPILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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