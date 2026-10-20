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Çaydaçıra'da örnek davranış: temizlik görevlisi 600 bin liralık çantayı sahibine teslim etti

Elazığ'da temizlik görevlisi Hacı Özdemir, Çaydaçıra'da bulduğu içinde döviz, altın ve TL bulunan yaklaşık 600 bin liralık çantayı polise teslim etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çaydaçıra'da örnek davranış: temizlik görevlisi 600 bin liralık çantayı sahibine teslim etti

olayın detayları:

Elazığ'da belediye bünyesinde 10 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Hacı Özdemir, cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Çaydaçıra Mahallesi'nde görevini yaparken yol ortasında bir çanta buldu. Merakla açtığı çantanın içinde euro, dolar, altın ve Türk lirası olduğunu gördü.

buluntu çantanın teslimi:

Çantanın içinde bulunan paranın toplam değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğu belirlendi. Özdemir, önce amirlerini arayıp durumu bildirdi; ardından çantayı alarak karakola gidip polis ekiplerine teslim etti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu çantanın sahibi tespit edilip karakola davet edildi ve çanta sahibine teslim edildi.

çalışanın açıklaması ve kamuoyunun tepkisi:

Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında yerde bir çanta gözüme çarptı. Gidip alarak içine baktım ve nakit para olduğunu gördüm. Amirlerimizi aradım, onlar da karakola gitmemizi söylediler. Çantayı alarak karakola götürüp emniyet güçlerine teslim ettik. Onlar da içindekileri saydıktan sonra sahibine ulaştılar. Sahibi de geldi çantayı teslim ettik. Biz insanlık görevimizi yaptık."

Özdemir ayrıca, "Çantanın içerisinde euro, altın, dolar ve Türk lirası vardı. Çantanın içerisinde yaklaşık 500-600 bin liraya yakın para vardı. Çantayı bulduğumuzda aklımıza kesinlikle bir şey gelmedi. Biz üstümüze düşeni yaptık. Olması gereken budur. O paradan kimseye hayır gelmez. Belki bir garibanın parasıdır. O para bize haram gelirdi ondan dolayı alıp götüremezdik. Çantanın sahibi karakola gelerek bizlere teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Hacı Özdemir'in dürüstlüğü yerel halk ve yetkililer tarafından takdir topladı; davranış, örnek bir vatandaşlık örneği olarak değerlendirildi.

ELAZIĞ’DA TEMİZLİK GÖREVLİSİ HACI ÖZDEMİR, İÇERİSİNDE 600 BİN LİRAYA YAKIN PARA OLAN ÇANTAYI...

ELAZIĞ’DA TEMİZLİK GÖREVLİSİ HACI ÖZDEMİR, İÇERİSİNDE 600 BİN LİRAYA YAKIN PARA OLAN ÇANTAYI KARAKOLA TESLİM ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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