çayırlığa sıçrayan yatak yangını: yunus polisleri fotoğrafla şüpheliyi yakaladı

Arnavutköy Boğazköy'de yatak yangını geniş alana yayıldı

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Türksoy Caddesi'nde bir kişi tarafından ateşe verildiği iddia edilen yataktan yükselen alevler kısa sürede çevredeki otluk ve çayırlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İhbar süreci ve görgü tanıklarının rolü:

Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, alevleri bir kişinin çıkardığını belirterek ekiplere bildirdi. Görgü tanıkları, beyaz tişörtlü ve siyah pantolonlu şahsın fotoğrafını çekti ve görüntüyü polise verdi. Bu fotoğraf ve eşkal bilgileri, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Yunus polisleri tarafından yürütülen çalışmada belirleyici oldu.

Yakalanma, ifade ve adli işlem:

Yapılan kontrollerde tarife uyan kişi olarak durdurulan şahsın 34 yaşındaki Adem K. olduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Adem K.'nin ilk ifadesinde, "Hurdacı yatağı almadı, ben de sinirlenip yatağı yaktım. Daha sonra otluk alana sıçradı. Ateş büyüyünce ben de kaçtım" dediği öğrenildi. Şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, çevre güvenliği ve yangın riskinin hızlı müdahale gerektirdiğini bir kez daha gösterdi; vatandaşların fotoğraf çekip paylaşmasının soruşturmadaki etkisi ekiplerin kısa sürede şüpheliye ulaşmasını sağladı.

ADEM K.