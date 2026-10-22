Alaplı'da selde tahliye edilen yurttaş üç yıldır kalıcı barınma bekliyor

Sel felaketinden sonra başlayan belirsizlik

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar köyünde yaşayan Cevdet Yılmaz'ın evi, 30 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hasar gördü. Olay sonrası yapılan incelemeler sonucunda İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından yapının birinci derece riskli olduğu değerlendirilerek yapının tahliyesine karar verildi. Yılmaz, bu kararla birlikte evini terk etmek zorunda kaldı.

Tahliye ve ilk destekler:

Yılmaz, tahliye edildikten sonra kiralık bir eve taşındığını ve yaklaşık 3 yıldır ailesiyle birlikte burada yaşadığını aktarıyor. Tahliye sürecinde kendisine sınırlı miktarda maddi destek sağlandığını, sonrasında ek bir yardım alamadığını belirtti. Yapılan ilk değerlendirmenin ardından kalıcı bir çözüm üretilmediğini söyleyen Yılmaz, sürecin belirsizliğinin devam ettiğini vurguladı.

Günlük yaşamın etkileri ve beklentiler:

Asgari ücretle çalıştığını ifade eden Yılmaz, kira giderlerinin aile bütçesini zorladığını ve çocuğunun eğitim hayatının sürdüğünü belirtti. Kendi evine dönemediklerini, bu nedenle hem ekonomik hem psikolojik olarak zor durumda olduklarını anlattı. Yılmaz, Valilik, İl Özel İdaresi ve AFAD'dan durumunun yeniden değerlendirilmesini ve kalıcı bir barınma çözümü sağlanmasını talep ediyor. Haberde aktarılan bilgiler Yılmaz'ın beyanına dayanırken, ilgili kurumların konuya ilişkin resmi değerlendirmesi henüz bildirilmedi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE 2023 YILINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN EVİ HASAR GÖREN VE TAHLİYE EDİLEN CEVDET YILMAZ, YAKLAŞIK 3 YILDIR KİRADA YAŞADIĞINI BELİRTEREK BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ.