Dolar 49,6222 +0,00%
Euro 55,7748 -0,06%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.482,55 -2,09%
EUR/USD 1,1221 -0,12%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Altınkum'da bilimsel veriye dayalı kıyı temizliği seferberliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altınkum Dalyan'da Marine Litter Watch kapsamında üçüncü kıyı temizliğini yaptı; atıklar türlere göre kaydedildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 17:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Altınkum'da bilimsel veriye dayalı kıyı temizliği seferberliği

Altınkum'da üçüncü kıyı temizliği ve izleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla Altınkum Dalyan mevkiinde üçüncü düzenli kıyı temizliği ve atık izleme etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, Avrupa Çevre Ajansı programı Marine Litter Watch-MLW kapsamında yürütüldü ve kıyıda biriken çöplerin sistematik kaydını hedefledi.

Katılımcılar ve uygulama:

Çalışmayı öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Edremit TEMA, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği ve Körfez Girişimciler Kulübü etkinlikte yer aldı. Ayrıca TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten de çalışmalara katkı sundu. Ekipler sahilde adım adım ilerleyerek biriken atıkları topladı ve kayıt protokollerine uygun şekilde sınıflandırdı.

Toplanan atıklar ve risk değerlendirmesi:

Etkinlikte özellikle plastik ambalajlar, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları gibi kıyı ekosistemi açısından risk oluşturan atıklar toplandı. Toplanan malzemeler türlerine göre ayrılarak miktarları kaydedildi; bu veriler, kirliliğin yoğunlaştığı noktaların ve muhtemel kaynakların tespitine yardımcı olacak şekilde değerlendirilecek.

Ortak çalışma; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllülerinin bir araya gelmesiyle hem temizlik hem de farkındalık oluşturmaya odaklandı. Proje katılımcıları, kıyıların düzenli izlenmesinin tek başına yeterli olmadığını, sürdürülebilir atık yönetimi ve bilinçli tüketim kampanyalarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel izleme ve uzun vadeli hedefler:

Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, kıyılarda biriken atıkların belirli yöntemlerle kayıt altına alınmasını ve elde edilen verilerin merkezi izleme sistemine aktarılmasını öngörüyor. Bu yöntem sayesinde kıyı temizliği çalışmalarının hedef odaklı planlanması, kirlenme kaynaklarının değerlendirilmesi ve gelecekte uygulanacak önleyici tedbirlerin bilimsel verilerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akının çevreci vizyonuyla sürdürülen etkinlikler, gelecek nesillere daha temiz denizler bırakma hedefi doğrultusunda farklı kıyı noktalarında devam edecek. Belediye, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasının yalnızca temizlikten ibaret olmadığını; düzenli izleme, toplumsal farkındalık ve sürdürülebilir atık yönetimiyle desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MARMARA DENİZİ VE KIYI EKOSİSTEMİNİN KORUNMASINA...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MARMARA DENİZİ VE KIYI EKOSİSTEMİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ’da kapsamlı toprak etütüyle tarım planlamasına bilimsel adım
images

Alaplı'da selde tahliye edilen yurttaş üç yıldır kalıcı barınma bekliyor
images

Alaplı sosyal hizmetlerde yeni dönem: Deniz Peker göreve başladı
images

Çayırova'da 2,8 kilometrelik üstyapı yenileme çalışması sürüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın sahte ödeme tuzağına düştü

çorum'da sanayi ve inşaat sahalarını hedef alan hırsızlık çetesine 9 tutuklama

Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişinin yanarak ölümü soruşturuluyor

Çankırı'da 98 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi