Altınkum'da bilimsel veriye dayalı kıyı temizliği seferberliği

Altınkum'da üçüncü kıyı temizliği ve izleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla Altınkum Dalyan mevkiinde üçüncü düzenli kıyı temizliği ve atık izleme etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, Avrupa Çevre Ajansı programı Marine Litter Watch-MLW kapsamında yürütüldü ve kıyıda biriken çöplerin sistematik kaydını hedefledi.

Katılımcılar ve uygulama:

Çalışmayı öncülük eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığı'nın yanı sıra Edremit TEMA, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği ve Körfez Girişimciler Kulübü etkinlikte yer aldı. Ayrıca TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten de çalışmalara katkı sundu. Ekipler sahilde adım adım ilerleyerek biriken atıkları topladı ve kayıt protokollerine uygun şekilde sınıflandırdı.

Toplanan atıklar ve risk değerlendirmesi:

Etkinlikte özellikle plastik ambalajlar, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları gibi kıyı ekosistemi açısından risk oluşturan atıklar toplandı. Toplanan malzemeler türlerine göre ayrılarak miktarları kaydedildi; bu veriler, kirliliğin yoğunlaştığı noktaların ve muhtemel kaynakların tespitine yardımcı olacak şekilde değerlendirilecek.

Ortak çalışma; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllülerinin bir araya gelmesiyle hem temizlik hem de farkındalık oluşturmaya odaklandı. Proje katılımcıları, kıyıların düzenli izlenmesinin tek başına yeterli olmadığını, sürdürülebilir atık yönetimi ve bilinçli tüketim kampanyalarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel izleme ve uzun vadeli hedefler:

Avrupa Çevre Ajansı'nın Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yürütülen çalışmalar, kıyılarda biriken atıkların belirli yöntemlerle kayıt altına alınmasını ve elde edilen verilerin merkezi izleme sistemine aktarılmasını öngörüyor. Bu yöntem sayesinde kıyı temizliği çalışmalarının hedef odaklı planlanması, kirlenme kaynaklarının değerlendirilmesi ve gelecekte uygulanacak önleyici tedbirlerin bilimsel verilerle desteklenmesi amaçlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akının çevreci vizyonuyla sürdürülen etkinlikler, gelecek nesillere daha temiz denizler bırakma hedefi doğrultusunda farklı kıyı noktalarında devam edecek. Belediye, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasının yalnızca temizlikten ibaret olmadığını; düzenli izleme, toplumsal farkındalık ve sürdürülebilir atık yönetimiyle desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MARMARA DENİZİ VE KIYI EKOSİSTEMİNİN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR