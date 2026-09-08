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Çayırova’da miniklerin yaza vedası renkli gösterilerle geçti

Çayırova Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önündeki etkinlikte çocuklar yüz boyama, palyaço, müzik ve tahta bacak gösterileriyle yaza eğlenceli bir veda yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Çayırova’da miniklerin yaza vedası renkli gösterilerle geçti

Çayırova’da yaza vedada neşeli anlar

Çayırova’da, yaz tatilinin son günleri 'Yaza veda, eğlenceye merhaba' başlığıyla düzenlenen etkinlikte minikler bir araya geldi. Etkinlik, Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önündeki Çocuk Lezzet Durağı alanında gerçekleştirildi ve bölge çocuklarına unutulmaz saatler yaşattı.

Çocuklara özel etkinlikler:

Programda çocuklar için hazırlanan gösteri ve atölyeler yoğun ilgi gördü. İlk olarak uygulanan yüz boyama etkinliğiyle başlayan programda, palyaço gösterileri, balon dağıtımı, dans ve canlı müzik performansları yer aldı. Ayrıca etkinlikte sahne alan tahta bacak jonglör performansı miniklerin ilgisini çekti ve alana renk kattı.

Festival havasında kutlama:

Katılımcılar etkinlik alanını adeta bir festival yerine çevirdi. Müzik ve eğlencenin eşlik ettiği programda çocuklar, hazırlanan gösterilere katılarak doyasıya eğlendi. Organizasyon, 'Gülen çocuklar, daha mutlu yarınlar' mottosuyla düzenlenmiş olup, ailelerin ve çocukların yüzlerinde gülümseme bıraktı.

Etkinlik boyunca alanda oluşturulan renkli sahneler, animasyonlar ve atölye çalışmaları çocukların enerjisini yükseltti. Etkinlik yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemde de sürdürülerek çocuklara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin artırılacağını belirtti.

Gün batımına doğru sona eren programda minikler, tatili eğlenceli bir etkinlikle noktalayarak yeni döneme neşeyle hazırlanmış oldu.

ÇAYIROVA’DA ÇOCUKLAR, YAZ TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE DÜZENLENEN EĞLENCEDE BİR ARAYA...

ÇAYIROVA’DA ÇOCUKLAR, YAZ TATİLİNİN SON GÜNLERİNDE DÜZENLENEN EĞLENCEDE BİR ARAYA GELDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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