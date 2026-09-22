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Çayırova'da şeritler arasında makas atan kamyonetin tehlikeli geçişi kamerada

Kocaeli Çayırova'da D-100'de 41 AFT 738 plakalı kamyonet, şeritler arasında sık sık geçiş yaparak trafikte tehlike yarattı; anlar kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayırova'da şeritler arasında makas atan kamyonetin tehlikeli geçişi kamerada

Çayırova'da makas atan kamyonetin tehlikeli sürüşü kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, D-100 Karayolu Ankara istikameti geçişinde yaşanan olayda bir kamyonetin şeritler arasında yaptığı tehlikeli manevralar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

41 AFT 738 plakalı kamyonetin sürücüsü seyir hâlindeyken sık sık şerit değiştirerek önündeki araçları sağdan ve soldan geçti.

Olayın ayrıntıları:

Görüntülerde sürücünün peş peşe şerit değiştirdiği, zaman zaman diğer araçların arasına yakın mesafeden girdiği ve akışı tehlikeli şekilde bozduğu görülüyor. Anlar saniye saniye kaydedildi ve kamyonetin ilerleyişi net biçimde görüntülere yansıdı.

Trafikte oluşturduğu risk:

Sürücünün bu tür manevraları hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Kaydedilen görüntüler, tehlikeli sürüş davranışını belgeleyerek olayın boyutunu gözler önüne serdi.

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE ARAÇLARIN ARASINDA MAKAS ATARAK İLERLEYEN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, HEM...

KOCAELİ’NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE ARAÇLARIN ARASINDA MAKAS ATARAK İLERLEYEN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ, HEM KENDİ CANINI HEM DE TRAFİKTEKİ DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI. KAMYONETİN TEHLİKELİ İLERLEYİŞİ BAŞKA BİR ARACIN KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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