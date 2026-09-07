Çayırözü'nde kıvılcım sonrası ot yangını, müdahale devam ediyor

Çayırözü Mahallesi'nde ot yangını

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında dağlık alanda bulunan otluk bölge, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangın kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayıldı.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ağaçlık alana da yakın olması nedeniyle yangının daha fazla alana sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

Vatandaş görüntüleri ve yerel müdahale:

Mahallede yaşayan bir vatandaş, yangına cep telefonu ile canlı yayın açarak müdahaleyi kaydetti. Vatandaşın paylaştığı görüntüler, yangının boyutunu ve ekiplerin sahadaki müdahalesini gösteriyor.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi; yangının çıkış nedeni ise henüz bildirilmedi.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE BİR DAĞLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. OTLUK BÖLGEDE GENİŞ BİR ALANA YAYILAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.