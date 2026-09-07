Dolar 48,4246 -0,01%
Euro 56,3165 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,56 -1,39%
EUR/USD 1,1625 +0,03%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Çayırözü'nde kıvılcım sonrası ot yangını, müdahale devam ediyor

Kayseri'nin Develi ilçesi Çayırözü Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangına jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayırözü'nde kıvılcım sonrası ot yangını, müdahale devam ediyor

Çayırözü Mahallesi'nde ot yangını

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Çayırözü Mahallesi yakınlarında dağlık alanda bulunan otluk bölge, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangın kısa sürede rüzgârın etkisiyle yayıldı.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının ağaçlık alana da yakın olması nedeniyle yangının daha fazla alana sıçramasını önlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

Vatandaş görüntüleri ve yerel müdahale:

Mahallede yaşayan bir vatandaş, yangına cep telefonu ile canlı yayın açarak müdahaleyi kaydetti. Vatandaşın paylaştığı görüntüler, yangının boyutunu ve ekiplerin sahadaki müdahalesini gösteriyor.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi; yangının çıkış nedeni ise henüz bildirilmedi.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE BİR DAĞLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. OTLUK BÖLGEDE GENİŞ BİR ALANA YAYILAN...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE BİR DAĞLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI. OTLUK BÖLGEDE GENİŞ BİR ALANA YAYILAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi
images

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı
images

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti
images

Pazarda bir anda gerilim: Bolu'da yol verme anlaşmazlığı kavgaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

Efeler'de binlerce kişi kurtuluş coşkusunu fener alayında yaşadı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi