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Çaykur Rizespor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 10 kişiyle önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Çaykur Rizespor, Eyüpspor deplasmanında Ali Sowe'nin golüyle 1-0 öne geçti; Mihaila'nın kırmızı kartı Rize'yi 10 kişi bıraktı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 18:04

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 18:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çaykur Rizespor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 10 kişiyle önde tamamladı

ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’ndaki ilk yarı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

21. dakikada Rizespor’un atağında sağ kanattan gelişen pozisyonda Iustin Doicaru’nun ortasına Ali Sowe kafa vuruşuyla dokundu ve top ağlarla buluştu; skor 0-1 oldu.

Maçın ilk yarısı boyunca hem gol hem de kararlar maçın dengesini belirledi. Hakem Oğuzhan Aksu yönetimindeki mücadelede VAR incelemeleri önemli rol oynadı.

maçtan dakikalar:

21. dk: Iustin Doicaru’nun ortasında Ali Sowe kafa vuruşuyla Eyüpspor ağlarını sarstı. (0-1)

32. dk: Ahmed Abdullahi’nin katıldığı mücadelede Modibo Sagnan’a hakem Oğuzhan Aksu önce kırmızı kart gösterdi; VAR uyarısı sonrası kenarda pozisyonu izleyen Aksu kararı değiştirerek Sagnan’a sarı kart verdi.

39. dk: Attila Mocsi’nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Valentin Mihaila, kaleci Moldovan’ı geçmesine rağmen vuruşu az farkla dışarı gitti; Eyüpspor tehlikeyi uzaklaştırdı.

42. dk: Raux Yao ile girdiği ikili mücadelede Mihaila’ya hakem önce sarı kart gösterdi; VAR incelemesi sonrası Aksu kararı değiştirip Mihaila’yı direkt kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. Resmi kayıtlarda kırmızı kart 44. dakikada yer aldı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Murat Altan, Ogün Kamacı

Eyüpspor ilk 11: Moldovan, Talha Ülvan, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Simone Giordano, Massanga, Bilal Boutobba, David Costa, Charles-Andre Raux Yao, Konrad Michalak, Ahmed Abdullahi. Teknik direktör: Özhan Pulat.

Çaykur Rizespor ilk 11: Yahia Fofana, Taha Şahin, Attila Mocsi, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı, Iustin Doicaru, Ibrahim Olawoyin, Qazım Laçi, Valentin Mihaila, Ali Sowe. Teknik direktör: Recep Uçar.

İlk yarı sonunda Çaykur Rizespor, Ali Sowenin golüyle 1-0 üstün durumda; takım, Mihaila'nın kırmızı kartının ardından ikinci yarıya 10 kişiyle başlayacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 5. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA EYÜPSPOR, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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