Çorum FK ilk yarıda Samsunspor karşısında 3-1 öne geçti

maç özeti

Trendyol Süper Lig 5. haftasında oynanan Samsunspor - Çorum FK mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşma hızlı bir başlangıçla açılırken, erken dakikalarda gelişen ataklar maçın ilk bölümünü belirledi.

ilk yarı önemli anlar:

1. dakikada Gabriele Guarino'nun kaptırdığı topta ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jesus Ramirez, düzgün bir vuruşla Çorum FK'yı erken öne geçirdi. (1-0)

5. dakikada Samsunspor, Emre Kılınç'ın soldan getirdiği topa Logi Tomasson'un ceza yayı içinden sert şutuyla eşitliği sağladı. (1-1)

10. dakikada Çorum FK köşe vuruşundan paslaşarak gelişen atakta Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu ve takımını tekrar üstünlüğe taşıdı. (1-2)

15. dakikada Mohammed Diomande'nin ara pasında defans arkasına sarkan Cengiz Ünder, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla maçtaki ikinci golünü kaydetti. (1-3)

21. dakikada Mendes'in pasında Celil Yüksel'in ceza sahası dışından denemesi kaleci Marcos Felipe tarafından iki hamlede kontrol edildi. 25. dakikada ise Mendes'in ortasında Yalçın Kayan'ın gelişine vuruşunda Felipe topu kornere çeldi. Maçın ilk yarısında başka gol olmadı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp

Samsunspor (ilk 11): Okan Kocuk, Joe Mendes, Gabriele Guarino, Strahinja Erakovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Samed Onur, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Bilal Beyazıt, Efe Üstün, Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Enes Albak, Mustafa Tan, Mohamed Bayo, Antoine Sekongo

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Çorum FK (ilk 11): Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Mohammed Diomande, Alfredo Fredy, Cengiz Ünder, Alexandros Kiziridis, Jesus Ramirez

Yedekler: Erhan Erentürk, Çağlar Söyüncü, Alexandre Panetra, Arda Şengül, Cemali Sertel, Berat Özdemir, Markus Karlsbakk, Göktan Gürpüz, Emin Mahmic, Youssoufa Moukoko

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Tomasson (dk. 5) - Samsunspor; Ramirez (dk. 1), Cengiz Ünder (dk. 10, 15) - Çorum FK

Sarı kart: Gökhan Sazdağı (Çorum FK)

İlk yarıya hızlı başlayan Çorum FK, özellikle Cengiz Ünder'in hareketliliği ve Ramirez'in erken golüyle oyunda üstünlüğü kurdu. Samsunspor'un topa sahip olma çabaları ve Tomasson'un eşitlik golü, maçın ritmini zaman zaman değiştirse de ilk yarı konuk ekibin avantajıyla sona erdi.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 5. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, SAHASINDA ÇORUM FK İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI KONUK EKİBİN 3-1'LİK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.