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Üç aylık takım er meydanında ilk şampiyonluğunu Pazarlar'a getirdi

Kütahya Pazarlar Spor Lisesi'nin üç ay önce kurduğu Pazarlar Güreş Takımı, Havran'da düzenlenen turnuvada ilk şampiyonluğunu kazandı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Üç aylık takım er meydanında ilk şampiyonluğunu Pazarlar'a getirdi

Pazarlar Spor Lisesi'nin kısa sürede gelen tarihi başarısı

Kütahya Pazarlar Spor Lisesi bünyesinde üç ay önce kurulan Pazarlar Güreş Takımı, Balıkesir'de düzenlenen Havran 9. Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Pehlivan Güreşlerinden birincilikle döndü. Kulüp, kuruluşunun henüz üçüncü ayında ilk şampiyonluğunu elde ederek okulun güreş tarihine yeni bir sayfa ekledi.

Turnuva performansı ve madalyalar:

Antrenör Tugay Altıntaş yönetimindeki ekip, organizasyona 9 pehlivanla katıldı. Er meydanında takımın genç ismi Ali Demircan, Deste Orta Boy kategorisinde tüm rakiplerini mağlup ederek kulübün ilk altın madalyasını kazandı ve kupayı Kütahya'ya getiren isim oldu.

Bir diğer sporcu Efe Değirmenci ise Teşvik 2 Boy kategorisinde yarı finale kadar yükseldi ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak takıma ek bir derece kazandırdı. Bu sonuçlar, takımın kısa sürede oluşan rekabet gücünü gösterdi.

Belediye ziyareti ve yönetimin değerlendirmesi:

Turnuva sonrası Antrenör Tugay Altıntaş ve dereceye giren sporcular, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi makamında ziyaret etti. Genç pehlivanlar kazandıkları kupayı ve madalyaları, takıma sağlanan destek için Başkan Demirci'ye takdim etti.

Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı ve okul müdürü Muammer Gökalp, elde edilen başarının önemine dikkat çekti. Gökalp, "Belediye Başkanımız Sayın Bilal Demirci’nin himayelerinde ve antrenörümüz Tugay Altıntaş’ın liderliğinde henüz 3 ay önce temellerini attığımız kulübümüzün, Türkiye’de bünyesinde yağlı güreş takımı bulunan tek okul olmasının gururunu yaşıyoruz. Henüz 3 aylık bir takımın ilk şampiyonlukla anılması bizler için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Gökalp, sporcuları kutlayarak yönetim, antrenör kadrosu ve öğrenciler arasındaki uyumun, kısa vadede başarıyı getiren temel etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Gelecek hedefleri ve projeler:

Kulüp, kısa vadeli başarının ardından hedeflerini büyüttüğünü açıkladı. Muammer Gökalp proje ve hedefler arasında Kırkpınar hedefinin bulunduğunu ve "Buz Pehlivanı" projesinin vizyonun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca lise öğrencileriyle okul sporları minder güreşi müsabakalarına katılarak başarı yelpazesini genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Pazarlar Güreş Takımı'nın hızlı yükselişi, hem okulun hem de bölgenin geleneksel güreş kültürünü canlı tutma çabasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Elde edilen bu ilk şampiyonluk, ekibin motivasyonunu yükseltirken gelecekteki turnuvalar için de beklentileri artırdı.

TÜRKİYE’DE BÜNYESİNDE TEK YAĞLI GÜREŞ TAKIMI BULUNAN OKUL OLMA UNVANINI TAŞIYAN KÜTAHYA PAZARLAR...

TÜRKİYE’DE BÜNYESİNDE TEK YAĞLI GÜREŞ TAKIMI BULUNAN OKUL OLMA UNVANINI TAŞIYAN KÜTAHYA PAZARLAR SPOR LİSESİ, BALIKESİR'DE DÜZENLENEN HAVRAN 9. GELENEKSEL SEYİT ONBAŞI YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ'NDEN ZAFERLE DÖNDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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