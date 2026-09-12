Kaçkar’da dayanıklılık sınandı: 60 ülkeden sporcular zorlu parkurlara çıktı

etkinlik, rota ve katılım:

Rize'de gerçekleştirilen Kaçkar by UTMB, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi ev sahipliğinde; Turkcell, Türk Hava Yolları ve TOGG sponsorluğunda düzenlendi. Türkiye'nin ilk ve tek UTMB World Series etabı olan organizasyona 6 kıta ve 60 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Kaçkar Dağları'nın ormanları, yaylaları ve engebeli parkurları içinde koşulan yarışlarda atmosfer sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunlaştı.

Programda start saatleri net olarak planlandı: 04.00'te 100K, 08.00'de 50K, 09.00'da ise 20K parkurları başladı. Günün son etkinliği olarak düzenlenen 4K Ayder Koşusu ise törenle taçlandırıldı.

100K: mityaev'den etkileyici zafer:

Zorlu 100K parkurunda Rus sporcu Dmitry Mityaev (34), 10 saat 31 dakika ile birinciliğe ulaştı. Uzun ve teknik etaplardan oluşan parkur, katılımcılardan yüksek düzeyde strateji ve dayanıklılık gerektirdi; Mityaev'in zamanı, yarışın en dikkat çeken derecelendirmelerinden biri oldu.

50K ve 20K sonuçları ve kadınlarda öne çıkan isimler:

50K erkek kategorisinde İspanyol atlet Antonio Martinez Perez birinci olurken, yine İspanya’dan Nicolas Molina ikinci, Dmitry Bregeda üçüncü sırayı aldı. Kadınlarda ise organizasyonun en çarpıcı geri dönüş hikâyelerinden biri yaşandı: Tuğçe Karakaya, geçirdiği ağır trafik kazası sonrası spora dönüşünü taçlandırarak 50K kadınlar klasmanında şampiyon oldu. Kategoride ikinciliği Ainara Urrutia Yurreras (İspanya), üçüncülüğü ise Fatma Taş elde etti.

20K yarışlarında erkeklerde Morteza Jafarzadeh (İran) birinciliğe uzanırken, İtalyan Losir Schina ikinci, Türk sporcu Mestan Turhan üçüncü oldu. 20K kadınlarda İspanyol Sara Alonso birinci, Ukraynalı Daria Boichuk ikinci, Türk sporcu Tuğba Akın üçüncülük elde etti.

4K Ayder Koşusu ve tören:

Günün kapanış yarışı olan 4K Ayder Koşusu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı ve renkli görüntülere sahne oldu. 4K kadınlar kategorisinde Nergis Durmuş birinci, Irina Petrakova ikinci, Asya Esen üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ömer Asaf Durmuş birinciliği, Doğukan Sandıkçı ikinciliği ve Ahmet Durmuş üçüncülüğü paylaştı.

etkinliğin etkisi ve değerlendirme:

Dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getiren organizasyon, sadece spor rekabeti sunmakla kalmadı; Rize’nin uluslararası spor ve doğa turizmi açısından tanıtımına da önemli katkı sağladı. Yarışlar boyunca öne çıkan performanslar ve güçlü görsel atmosfer, bölgenin tanıtımına yönelik mesajları güçlendirdi.

Kaçkar by UTMB, zorlu parkurları ve uluslararası katılımı ile önümüzdeki yıllarda da hem elit atletleri hem de doğa sporları meraklılarını çekmeye aday bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Kaçkar by UTMB'de binlerce sporcu zirve için koştu.