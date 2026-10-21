Cedidiye'de eski dokuyu canlandıracak 51 dükkan yatırımcılarla buluştu

Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen 51 çarşı dükkanı, düzenlenen tanıtım programıyla Düzceli yatırımcıların beğenisine sunuldu. Programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliği yaparken, Vali Mehmet Makas, milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Lansman, iş yerlerini tanıtan videoların izlenmesiyle başladı ve katılımcılara alan yerinde gösterildi.

Projenin detayları:

Çarşı dükkanları, cami mimarisiyle uyumlu bir anlayışla tasarlandı; büyüklükleri 26 ile 50 metrekare arasında değişiyor ve tüm dükkânların bodrum katları bulunuyor. Belediye iştiraki Beltaş tarafından inşa edilen alanın bugüne kadar 14 dükkanı satıldı, 1 dükkan Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsis edildi. Geriye kalan 36 dükkan yatırımcılara tanıtıldı.

Beltaş Genel Müdürü Erdem Yılmaz, katılımcılara mekanların teknik ve idari özelliklerini anlattı. Yılmaz, "Alana dört yandan giriş mevcut. 47 dükkanın içi ve dışı bitmiş durumda. 15 günlük süre içerisinde geri kalanını tamamlayarak, tapuları vermeye hazır hale getiriyoruz" dedi. Tanıtım programı yatırımcılara satış süreci ve kullanım koşulları hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlendi.

Başkan Özlü'nün değerlendirmesi:

Başkan Faruk Özlü, projenin temel atma töreninin 14 Şubat 2026 tarihinde yapıldığını, tamamlanmasının ise 5 Kasım 2026 olarak planlandığını hatırlattı ve sahadaki ilerlemeye değinerek, "Yaklaşık 10 ayda cami-meydan-çarşı konseptindeki bir projeyi tamamlamış olduk." ifadesini kullandı.

Özlü, proje sürecinde dile getirilen itirazlara yanıt vererek, arsanın Milli Emlak’a ait olduğunu, takaslarla belediyeye satın alındığını ve projenin kamu yararına olduğunu vurguladı: "Biz bu projeyi yaparken asla ve kat’a rant düşünmedik, buradan bir kazanç elde etmeyi düşünmedik." Ayrıca Cedidiye Camii’nin minarelerinin yenilendiği, gecekondu benzeri yapıların kaldırıldığı ve meydanın cami ile uyumlu hale getirildiğini aktardı.

Özlü, alanın işlevsel tercihlerini de anlattı: "Caminin silüetine asla ve kat’a bir gölge düşmemesini arzu ettik. Burayı iki katlı yapabilirdik. Alışveriş merkezi de yapabilirdik. Bunları tercih etmedik. Burası, cami-meydan-çarşı konseptinde Düzce’ye değer katacak bir projedir."

Başkan, özellikle kuyumcu esnafına yönelik çağrısını da tekrarladı: "Ben buranın Düzce için bir kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah çağrılarımız karşılık bulur." Ayrıca ayın sonuna kadar dükkan fiyatlarının sabit tutulacağını, 1 Kasım'dan itibaren fiyatların değişeceğini belirtti ve Düzceli yatırımcıların fırsatı değerlendirmesini temenni etti.

Protokol konuşmaları ve beklentiler:

Vali Mehmet Makas, kısa sürede yapılan çalışmalarla Cedidiye Meydanı’na kimlik kazandırıldığını vurguladı: "Şehirler mekanları ile anılır, mekanları ile de kimliklerine kavuşur. Şu an yapılan yatırımlarla şehre bir kimlik kazandırılıyor." Makas, projeyle elde edilen gelirlerin diğer yatırımları finanse ettiğini ve az kaynakla çok iş yapmanın önemini dile getirdi.

Milletvekili Ayşe Keşir projenin ilk günden itibaren takipçisi olduğunu belirterek, Cedidiye Kent Meydanı’nı "şehrin yeni kimlik mekanlarından" biri olarak nitelendirdi ve bölgenin deprem sonrası güvenli bir alan haline geldiğini vurguladı. Keşir, satışı yapılan yerler ve kalan dükkanlar için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Milletvekili Ercan Öztürk, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi’nin şehre kimlik kazandıran yatırımlardan biri olduğunu söyleyerek, iş insanları ve gayrimenkul sahiplerini kentteki güzelleşme çalışmalarına katkı sunmaya davet etti. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu da bölgenin geçmişini bilen bir aileden geldiğini hatırlatarak, projenin şehrin görünümüne önemli katkı sağladığını ifade etti.

Tanıtım programı, iş yerlerini anlatan videoların izlenmesi ve protokol konuşmalarının ardından katılımcıların sahayı yerinde incelemesiyle sona erdi. Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap, cami mimarisiyle uyumlu çarşısı ve düzenlenen meydanıyla Düzce’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

Çarşı dükkanları Düzceli yatırımcıların beğenisine sunuldu