Kuzey Avrupa'yı vuran Boelo ve Austen: ulaşım ve enerji altyapısı sekteye uğradı

Şiddetli fırtına kuzey Avrupa'yı felç etti

Bölgeyi 24 saat arayla etkileyen Boelo ve Austen fırtınaları, kuzey Avrupa'da günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Fırtınalar nedeniyle enerji altyapısında geniş çaplı kesintiler, ulaşımda aksamalar ve yaralanmalar kaydedildi.

can kaybı ve yaralanmalar:

Almanya'da Nastatten kasabasında bir iskelenin savrulması sonucu polis, 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi. Brüksel'de devrilen ağaçlar nedeniyle 4 kişi yaralandı. Bu olaylar, fırtınanın yerel düzeyde doğrudan tehlike oluşturduğunu gösterdi.

enerji kesintileri ve onarım çalışmaları:

Fırtınalar, 150 binden fazla konutta elektrik kesintisine yol açtı. Ülke bazında dağılım ise şu şekilde bildirildi: İngiltere'de 82 binden fazla, Fransa'da yaklaşık 60 bin ve Almanya'da en az 10 bin konutta kesinti yaşandı. Fransa'da enerji şirketi Enedis, Austen fırtınasının en şiddetli döneminde yaklaşık 288 bin konuta elektrik verilemediğini, dün öğle saatlerinde ise büyük çoğunluğu Normandiya ve Brittany bölgelerinde olmak üzere yaklaşık 59 bin konutta kesintinin sürdüğünü açıkladı. Enedis, hizmeti geri getirmek için 2 bin 600 teknisyen ve yüklenici personel görevlendirdi.

Almanya'nın güneybatısındaki Freiburg im Breisgau kentinde mobil şebekelerin de devre dışı kalmasına bağlı elektrik kesintileri nedeniyle hastaneler hizmetlerini yalnızca acil vakalarla sınırlandırmak zorunda kaldı; bu durum iletişim ve sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdı.

ulaşımda geniş çaplı aksama:

İskoçya'nın batısındaki Argyll and Bute bölgesinde saatteki hızları 135 kmye ulaşan rüzgâr, ağaçların devrilmesine ve kopan hatların yol ve demiryollarını kapatmasına neden oldu. Manş Denizi'nin diğer yakasında Fransa'nın kuzeyinde de yoğun rüzgârlar görüldü.

Havalimanları ve uçuş trafiği de etkilendi; Avrupa genelinde yüzlerce uçuş iptal edildi. Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda onlarca uçuş gerçekleştirilemedi; havalimanından Paris, Roma ve Dublin gibi kentlere planlanan yaklaşık 90 uçuş yapılamadı ve çok sayıda iniş iptal edildi. Bu durum, hem yolcu trafiğinde büyük bir sıkışıklığa hem de bağlantılı hatlarda gecikmelere yol açtı.

Fırtınaların neden olduğu hasarın ve altyapı arızalarının giderilmesi için ekipler sahada çalışmaya devam ediyor. Onarım sürecinin hava koşullarına bağlı olarak günler alabileceği belirtiliyor; yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Özetle, Boelo ve Austen fırtınaları kuzey Avrupa'da enerjiyi, ulaşımı ve günlük yaşamı etkileyerek geniş çaplı aksamalara sebep oldu ve altyapı onarım çalışmaları öncelikli hale geldi.

Avrupa'nın kuzeyini etkileyen Boelo ve Austen fırtınaları nedeniyle hayat durma noktasına gelirken Almanya’da iki kişi, Brüksel’de de 4 kişi yaralandı.