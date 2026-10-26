NarkoAnne projesiyle Afyonkarahisar'da 265 anneye önleyici eğitim

NarkoAnne bilgilendirme programı düzenlendi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen NarkoAnne faaliyetleri kapsamında bir bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Etkinlik, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlendi.

Eğitimin içeriği ve katılımcılar:

Programda 265 anne ve anne adayına uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, bağımlılığın zararları ve gençlerle mücadelede aile desteğinin önemi anlatıldı. Sunumlarda ailelerin erken farkındalık geliştirmesi ve çocuklarla etkili iletişim kurma yöntemleri ele alındı.

Rehberlik araçları ve materyaller:

Etkinlikte Narko Rehber faaliyetleri kapsamında uygulamalar tanıtıldı; UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgi verildi. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtılarak evde alınabilecek önleyici tedbirler paylaşıldı.

Program kapsamında yapılan bilgilendirmede katılımcılara uyuşturucuya karşı alınabilecek önlemler aktarıldı ve bilgilendirici materyaller ile rehberlik desteği sağlandı.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN NARKOANNE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA 265 ANNE VE ANNE ADAYINA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.