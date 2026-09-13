Çekmeköy’de miniklerin maraton coşkusu

çekmeköy’de organizasyonun ayrıntıları:

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ömerli Çocuk Maratonu, Çekmeköy Belediyesi tarafından Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik sabahın erken saatlerinden itibaren başladı ve ilçenin farklı noktalarından gelen ailelerin yoğun ilgisine sahne oldu. Organizasyona yaklaşık 2 bin çocuk katılırken, gün boyunca parkurlarda, oyun alanlarında ve etkinlik stantlarında renkli görüntüler oluştu.

yarış düzeni ve minik sporcuların performansı:

0-13 yaş aralığındaki çocuklar için yaş kategorilerine göre hazırlanan parkurlar, hem güvenlik hem de eğlence ön planda tutularak kurgulandı. Yarış öncesi alana toplanan minikler, ısınma ve kısa bilgilendirme seanslarının ardından start aldı. Parkurun kenarında, ailelerin coşkuyla çocuklarını teşvik ettiği anlar dikkat çekti; birçok çocuk maratonu bitirmek için azimle koştu. Organizasyon süresince çocukların motivasyonu ve dayanışması, etkinliğin en öne çıkan unsurları arasındaydı.

etkinlik akışı, ödüller ve amaç:

Yarışların yanı sıra alanda şişme oyun grupları, atış alanları ve farklı aktivite noktaları yer aldı. Katılımcılar için ikramlar ve sürpriz ödüller hazırlandı; yarışmayı tamamlayan tüm sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Organizasyon, çocuklara sporu sevdirmek, 0-13 yaş grubunda fiziksel aktiviteyi teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını küçük yaşlardan itibaren desteklemek amacıyla düzenlendi.

Gün boyunca hem yarış hem de eğlenceye dönük programların yer aldığı organizasyon, çocuklar kadar ailelere de keyifli bir gün sundu. Etkinliğin son bölümünde yapılan madalya töreni ve kutlamalar, minik sporcuların emeklerinin karşılığını aldığı duygusal anlara sahne oldu.

Muhammed Enes Çelik etkinlik sırasında, "Eğlenmeye geldik. Birinci olmayı düşünüyordum ama ben de herhalde beş ya da altıncı olmuşumdur. Güzel geçti. Eğlence var, penaltılar var, tırmanacağız. Orhan Çerkez’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ayşe Beril Eren ise şunları söyledi: "Bugün koşu yarışına katıldık. Şişme oyun grubunda oynayacağız. Bizim için güzel ve eğlenceli bir gün olacak. Şişme parklar var, çok güzel. Atışlar var, patlamış mısır var. Bir sürü eğlenceli etkinlik var. Orhan Çerkez’e teşekkür ederim".

Çekmeköy Belediyesi’nin bu tür etkinlikleri, hem toplumsal katılımı artırmayı hem de çocukların sosyal ve fiziksel gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Ömerli Çocuk Maratonu, bu hedeflerin pratiğe döküldüğü ve ailelerin de aktif katılımıyla güçlenen bir etkinlik olarak kayda geçti.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ÖMERLİ ÇOCUK MARATONU, SPOR, EĞLENCE VE HEYECANI BİR ARAYA GETİRDİ. YAKLAŞIK 2 BİN ÇOCUĞUN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA 0-13 YAŞ ARASINDAKİ MİNİK SPORCULAR, KENDİLERİ İÇİN HAZIRLANAN PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ. ÇOCUKLARIN YARIŞ HEYECANINA AİLELERİNİN DESTEĞİ VE ALKIŞLARI EŞLİK ETTİ.