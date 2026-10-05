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Çelikhan'da saleple gelir çeşitlendiriliyor: üreticilere yumru desteği

Çelikhan'da yürütülen proje kapsamında 10 üreticiye toplam 90 kilogram salep yumrusu dağıtıldı; hedef, katma değeri yüksek salep üretimini yaygınlaştırmak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çelikhan'da saleple gelir çeşitlendiriliyor: üreticilere yumru desteği

Çelikhan'da saleple gelir çeşitlendiriliyor: üreticilere yumru desteği

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde, alternatif ve katma değeri yüksek tarımsal üretimi teşvik etmeye yönelik başlatılan proje kapsamında 10 üreticiye toplam 90 kilogram salep yumrusu teslim edildi. Destek, bölgedeki üretimin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılmasını amaçlıyor.

Proje kapsamı ve amaçları:

Proje, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Çelikhan Kaymakamlığı tarafından finanse edilip, Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Resmi adıyla "Alternatif katma değeri yüksek salep üretiminin geliştirilmesi projesi" olan girişim, ilçede salep üretiminin uygun tarım alanlarında geliştirilmesini, üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesini ve katma değeri yüksek salep üretiminin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Uygulama ve saha çalışmaları:

Proje çerçevesinde ilk uygulama adımı olarak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları ile tedarikçi firma yetkililerinin katılımıyla bir üreticiye ait hazırlanan tarım arazisinde salep yumrularının dikimi gerçekleştirildi. Bu uygulamalı çalışma, üreticilere teknik destek sağlanması ve üretim sürecinin yerinde örneklenmesi açısından önem taşıyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, projenin üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek bölgedeki tarımsal potansiyele uygun, katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin desteklenmeye devam edileceğini ifade etti. Akkan, alternatif tarımsal üretim alanlarının oluşturulmasının önemine de dikkat çekti.

Yetkililer, proje sayesinde Çelikhan’da uygun alanlarda salep üretiminin geliştirileceğini, üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirileceğini ve salep üretiminin ilçede yaygınlaştırılmasının amaçlandığını vurguluyor. Uygulamanın başarılı olması halinde benzer desteklerin genişletilmesi ve yerel ekonomiye katkısının artırılması bekleniyor.

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, ALTERNATİF VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLERİN...

ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE, ALTERNATİF VE KATMA DEĞERİ YÜKSEK TARIMSAL ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA 10 ÜRETİCİYE TOPLAM 90 KİLOGRAM SALEP YUMRUSU TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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