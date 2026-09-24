Cenazeden dönen araç dere yatağına düştü, 5 kişi yaralandı

Cenazeden dönen otomobil dere yatağına yuvarlandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geri manevra yapan bir otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucu araç dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza yeri ve olay anı:

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenilen araç, sürücü Kemal B. (44) idaresindeydi. 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada savrularak dere yatağına yuvarlandı ve ters şekilde durdu.

Yaralılar ve kurtarma çalışmaları:

Kazada sürücü Kemal B. (44) ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları ekip çalışmasıyla çıkardı.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledildiler. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve güvenlik notları:

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sürüş sırasında geri manevra esnasında kontrolün kaybedildiği bildirildi; soruşturma neticesinde kaza nedeni daha ayrıntılı değerlendirilecek.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA YUVARLANDIĞI KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI.