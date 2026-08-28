Cep mesajını onayladı, 150 bin liralık işlem bankanın müdahalesiyle geri döndü

Olayın özeti:

Özel bir bankanın kredi kartı müşterisi Osman Karabulut, cep telefonuna gelen yanıltıcı bir kısa mesajı incelemeden onayladıktan sonra kredi kartı limitinden 150 bin lira çekildiğini gördü. Durumu fark eder etmez müşteri hizmetlerini arayarak kartını ve internet bankacılığını dondurdu; bankaya yaptığı resmi itirazın ardından paranı geri aldı.

Nasıl gerçekleşti:

Olay, geçen hafta cumartesi günü başladı. Karabulut, telefonuna gelen ‘Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın’ içerikli mesajı incelemeden onayladı. Pazar günü saat 16.00 civarında kredi kartı hareketlerinde 150 bin lira çekildiğini gördü ve hemen müşteri hizmetlerini arayarak kart ve internet bankacılığı erişimini iptal ettirdi. Pazartesi günü bankaya resmi bir itiraz dilekçesi sundu.

Osman Karabulut yaşadıklarını şöyle anlattı: ‘Geçen hafta Cumartesi günü 11.30 gibi ‘Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın’ dedi. Onayladığım zaman Pazar günü saat 16.00 gibi de kredi kartımdan 150 bin lira çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini arayarak kartım ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Pazartesi günü bankaya gelerek itiraz dilekçesini verdim. 3 gün sonra 20 bin lira çekildiği halde dönmüştü param. Aradım çocuklarıma alışveriş yapıp yapmadıklarını sordum. Yok, dediler. Ondan sonra kartımı ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Bankaya itiraz dilekçesi verdiğimde banka paramı ödedi. Banka ‘Eğer bankamızdan kaynaklanan bir boşluk varsa bu parayı öderiz. Ama sizden kaynaklanan bir boşluk varsa ödemeyiz’ dedi. Param geri ödendi.’

Banka incelemesi ve iade süreci:

Bankanın yaptığı incelemede, çekilen tutarın bir un fabrikası üzerinden işlem gördüğü ve dolandırıcıların internet bankacılığı şifrelerini değiştirdiği tespit edildi. Banka güvenlik ekipleri durumu değerlendirip gerekli kontrolleri yaptıktan sonra eksiklik bankadan kaynaklı bulunursa ödemenin yapılacağı prensibi doğrultusunda işlem gerçekleştirildi ve kesilen para 4-5 gün içinde Karabulut’un hesabına iade edildi.

Mağdurun uyarıları:

Karabulut, benzer tuzaklara düşülmemesi için vatandaşları uyardı: ‘Herkese şunu söylerim kesinlikle gelen mesajları bilmeden onaylamayın. Bakıp öyle onaylayın veya direkt silin. Bankadaki memur arkadaş 1 hafta 15 gündür saldırılar olduğunu söyledi, vatandaşların dikkatli olmaları lazım.’

Olay, kısa mesaj (SMS) yoluyla gerçekleştirilen sosyal mühendislik saldırılarının bankacılık kullanıcıları için hâlâ ciddi bir risk teşkil ettiğini gösteriyor. Kullanıcıların bilinmeyen içerikli mesajları onaylamaktan kaçınmaları, şüpheli işlem gördüklerinde derhal bankayla iletişime geçmeleri ve internet bankacılığı şifrelerini korumaları hayati önem taşıyor.

ÖZEL BİR BANKANIN KREDİ KARTI MÜŞTERİSİ OLAN OSMAN KARABULUT, CEP TELEFONUNA GELEN ONAY MESAJINI DİKKATE ALMADAN YANITLAYINCA 150 BİN LİRA DOLANDIRILDI.