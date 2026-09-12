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Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden genç şarampole devrildi

Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda 16 yaşındaki T.B.'nin kullandığı 70 ADB 820 plakalı motosiklet şarampole devrildi; yaralanan sürücü Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden genç şarampole devrildi

Kaza yerinde ilk müdahale:

Karaman'ın Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki kız çocuğu T.B.'nin kullandığı 70 ADB 820 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma:

Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve motosikletin sürüş koşullarına ilişkin detayları araştırıyor.

Kazanın ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, görgü tanıklarının beyanları ve ekip raporları doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Karaman’da motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı

Karaman’da motosiklet şarampole devrildi: 1 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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