Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni safha: mezarının açılması bugün bekleniyor

feth-i kabir işleminin amacı:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ergenekon sürecinde tutuklu bulunduğu sırada 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla feth-i kabir kararı alınmıştı.

işlemin zamanlaması ve süreci:

Dün yapılması planlanıp ertelenen işlem için yetkililer bugün mezarın açılmasının beklendiğini bildirdi. Mezarın açılmasının ardından yapılacak uygulamalarda alınacak örneklerin korunması ve adli zincirin sağlanması öncelikli olacak. İşlem sırasında görev alacak ekipler ve savcılık gözetiminde numunelerin kayıt altına alınacağı belirtildi.

Alınacak doku ve diğer numuneler üzerinde gerçekleştirilecek adli tıp incelemeleri, ölüm nedeni ve olası dış müdahale iddialarının aydınlatılmasında belirleyici olacak. Elde edilecek bulguların raporlanmasının ardından sonuçlar soruşturma dosyasına eklenecek ve soruşturma makamlarının değerlendirmesine sunulacak.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönettiği soruşturma kapsamında atılacak bu adımın, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soru işaretlerinin giderilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun feth-i kabir işleminin bugün yapılması bekleniyor