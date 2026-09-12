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Nem ve maliyet evde biber kurutmaya son veriyor

Eskişehir'de artan nem ve taze biber maliyeti evde kurutmayı zorlaştırdı; tüketiciler fire riski nedeniyle Gaziantep'ten gelen hazır kurutmalara yöneldi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nem ve maliyet evde biber kurutmaya son veriyor

Eskişehir'de evde kurutma dönemi geriliyor:

Sonbahar yaklaştıkça kışlık hazırlıklar hızlanırken Eskişehir'de geleneksel yöntemlerle evde biber kurutma giderek azaldı. Şehirdeki yüksek nem oranı ve taze biber fiyatlarındaki yükseliş, tüketicileri hazır kurutulmuş ürünlere yönlendirdi. Aktar Ömer Faruk Tezcan, evde kurutmanın hem zahmetli hem de ekonomik açıdan eskisi kadar cazip olmadığını belirtiyor.

fire ve maliyet: neden hazır ürün tercih ediliyor:

Tezcan'a göre, yaş biber kilogram fiyatı 50-60 lira arasında değişiyor. Bir bağ kurutmalık elde etmek için ortalama 4-5 kilogram taze biber gerektiği; bunun da taze biber maliyetiyle 200-300 liraya ulaştığı ifade ediliyor. Eskişehir'in nemli havasında kurutma denemeleri sırasında biberlerin en az yarısının çürüyüp çöpe gittiği belirtiliyor. Tezcan, "Bir bağ biber elde etmek için sadece taze bibere yaklaşık 200 ila 300 lira harcıyorsunuz. Biz hazır kurutulmuş bir bağ biberi 300 liraya satıyoruz. Fire riski ve emek hesaba katıldığında evde kurutmanın anlamı kalmadı" diyor.

tedarik zinciri ve ürün hazırlığı:

Hazır kurutmalıklar genellikle Gaziantep tarlalarından geliyor. Tezcan, ürünlerin Antep'te tek tek ipe dizildiğini, uzun şeritler halinde işlendiğini ve birkaç gün güneşte doğal ortamda kurutulduktan sonra kargoyla dükkânlara ulaştığını aktarıyor. Bu yöntem, evdeki yüksek fire riskine karşı tüketicilerin güvenini kazanıyor ve pratik bir alternatif sunuyor.

Satış eğilimleri de değişti; Eskişehir halkı genel olarak acı biberi tercih etmediği için tatlı dolmalık biber ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra kızartmalık kapya ve son dönemin popüler ismi Kale biberi de yoğun talep görüyor. Yerel tüketiciler ürünü genelde taze tüketim amacıyla tek dizi halinde alırken, yurtdışına giden gurbetçiler toplu alımlar yapıyor; Tezcan, Fransa ve Belçika'ya gidenlerin 10-15 dizi arası sipariş verdiğini belirtiyor.

Fiyat cephesinde ise geçen yıl 250 lira olan kurutulmuş biber bağının bu yıl 300 liraya çıktığı, fakat bu artışın genel enflasyon ve baharat fiyatlarındaki yükselişe kıyasla daha sınırlı kaldığı vurgulanıyor. Tezcan, fiyatların beklenenden makul seyretmesinin, hem maliyet avantajı hem de pratiklik nedeniyle hazır kurutulmuş biber talebini sezon boyunca canlı tutacağı görüşünde.

ESKİŞEHİR’DE KURUTMALIK ÜRÜN SATIŞI YAPAN AKTAR ÖMER FARUK TEZCAN, PİYASADAKİ SON GELİŞMELERİ VE...

ESKİŞEHİR’DE KURUTMALIK ÜRÜN SATIŞI YAPAN AKTAR ÖMER FARUK TEZCAN, PİYASADAKİ SON GELİŞMELERİ VE VATANDAŞLARIN SATIN ALMA ALIŞKANLIKLARINI DEĞERLENDİRDİ. EVDE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE BİBER KURUTMANIN ARTIK HEM ZAHMETLİ HEM DE EKONOMİK AÇIDAN AVANTAJSIZ HALE GELDİĞİNİ BELİRTEN TEZCAN, NEM ORANININ YÜKSEK OLMASININ CİDDİ ÜRÜN KAYBINA YOL AÇTIĞINI İFADE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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