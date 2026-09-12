Mahalle muhtarlarıyla sahaya çıkıldı: Bilecik'te sosyal destek hızlandırılıyor

mahallelerde saha çalışması:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 'Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli' kapsamında Ertuğrulgazi, İstiklal, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde mahallelerin ihtiyaçları ve risk alanları değerlendirildi, sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan vatandaşların belirlenmesi ve destek mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

muhtar iş birliği ve yerinde tespit:

Ziyaretlerde muhtarlarla iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Ekipler, muhtarların bulunduğu mahallelerde gözlem ve yönlendirme yaparak ihtiyaç sahibi bireylere yaşadıkları çevrede daha hızlı ulaşmayı hedefliyor. Bu yaklaşımın, destek süreçlerinin kısaltılmasına ve risk gruplarının zamanında tespitine katkı sağlaması bekleniyor.

il müdürünün vurgusu:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ise çalışmaların yerinde tespit ve hızlı müdahale açısından önemine dikkat çekti. İlhan, "Sosyal hizmet çalışmalarımızda vatandaşlarımıza ulaşmak ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya ve sosyal destek mekanizmalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

BİLECİK’TE İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ