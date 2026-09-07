Cepten gelen şarkı sokaktaki sızan kişiyi ortaya çıkardı

Eskişehir'de kaldırımda sızan kişinin cep telefonu çalınca vatandaşlar polisi aradı

Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen vatandaşlar, kaldırımda uzun süre hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi.

çevredekilerin müdahalesi:

Olay yerine gelen ekipler, şahsın yanında bir alkol şişesi olduğunu ve içkiden dolayı sızdığını belirledi. Şahsın cebinde açık kalan telefonda şarkı çalmaya devam ediyordu; bu durum çevredekilerin dikkatini çekti ve ihbarın yapılmasına yol açtı.

polis müdahalesi ve işlem:

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahsa müdahalede bulundu ve gerekli güvenlik kontrollerini gerçekleştirdi. Olay yerinde alınan tedbirlerin ardından durum ilgililere bildirildi ve çevredeki vatandaşların güvenliği sağlandı.

ESKİŞEHİR'DE KALDIRIMDA HAREKETSİZ YATAN ALKOLLÜ ŞAHSI GÖREN VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ. ŞAHSIN YANINDA BOŞ ALKOL ŞİŞESİ BULUNURKEN, AÇIK KALAN CEP TELEFONUNDAN MÜZİĞİN ÇALMAYA DEVAM ETMESİ DİKKAT ÇEKTİ.