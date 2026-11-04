Çerçioğlu'ndan sergi çağrısı: Aydın'da üç yeni sergi ücretsiz ziyarete açıldı

Çerçioğlu sanatseverleri sergilere davet etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ve Didim ilçelerinde açılan üç ayrı sergiyi kent halkının beğenisine sundu. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin il genelinde devam ettiğini belirterek tüm vatandaşları sergilere davet etti.

sergilerin içeriği ve mekanları:

Didim Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açılan "Geçmişin Mirasının Günümüzdeki İzleri (Katı')" sergisi, sanatçılar Esin Uyar, Dürdane Ünver, Özlem Aytan, Ersin Yıldızhan ve Füsun Köşklü'nün eserlerini bir araya getiriyor. Efeler'de ise Aydın Tekstil Park Sanat Galerisi'nde fotoğraf sergisi "Işığın Dansı" sanatçı Ayşe Küçükkurt imzasıyla ziyaretçileri bekliyor. Kent merkezinde, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde ise Ece Erata'nın "Renklerin Yolculuğu -Sea-" adlı resim sergisi yer alıyor.

ziyaret koşulları ve davet:

Başkan Çerçioğlu açılış sırasında, "Aydınımızın dört bir yanında kültür ve sanat etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı açılışını gerçekleştirdiğimiz bu üç eşsiz sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret programına göre Renklerin Yolculuğu -Sea sergisi 30 Kasım tarihine kadar, Işığın Dansı ve Geçmişin Mirasının Günümüzdeki İzleri (Katı') sergileri ise 15 Kasım tarihine kadar açıktır.

Tüm sergiler haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Belediye yetkilileri, sanatseverleri bu fırsattan yararlanmaya ve sergiler aracılığıyla yerel kültür-sanat ortamını keşfetmeye çağırdı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN EFELER VE DİDİM’DE AÇILAN ÜÇ SERGİ, SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNULURKEN, BAŞKAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU TÜM VATANDAŞLARI SERGİLERİ ZİYARET ETMEYE DAVET ETTİ. SERGİLER, 15 VE 30 KASIM TARİHLERİNE KADAR ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARET EDİLEBİLECEK.