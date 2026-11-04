Özel bireyler cam mozaikle renklenen bir çalışmada buluştu

Cam mozaik atölyesi

Samsun Atakum Belediyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde özel bireylere yönelik bir cam mozaik atölyesi düzenlendi. Etkinlik, merkezde hizmet alan özel gereksinimli kişilerin hem sanatsal hem de sosyal yönden gelişimini desteklemeyi amaçladı. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-İş Bölümü Öğretim Görevlisi Ramazan Tilki, akademisyenler ve üniversite öğrencileri atölyeye eşlik etti.

Uygulama adımları:

Atölye çalışmasında Yaşam Park öğrencileri, cam mozaik plakalarından oluşacak büyük boyutlu bir desenin parçalarını hazırladı. Öğrenciler, desenin her bölümüne ait şablonlara renkli cam mozaikleri tek tek yerleştirerek kompozisyonu oluşturdu. Çalışmanın son aşamasında yüzeye derz uygulaması yapılarak mozaik parçaları sabitlendi. Katılımcılar yeteneklerini kullanarak rengarenk ve dokulu yüzeyler ortaya çıkardı; ortaya çıkan işler katılımcılar ve izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Belediye desteği ve devam vurgusu:

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Dönmez etkinlik alanını ziyaret ederek özel bireylerle sohbet etti ve atölye çalışmalarına dahil oldu. Dönmez, etkinliğin önemine değinerek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerine ile Yaşam Park ekibine teşekkür etti ve çalışmaların süreceğini belirtti

Etkinlikten elde edilen kazanımlar arasında katılımcıların el becerilerini geliştirme, özgüven kazanmaya katkı ve sosyal etkileşimin artması yer aldı. Atölye, üniversite ve belediye iş birliğinin, özel bireylerin gündelik yaşama katılımını güçlendiren somut bir örneği olarak öne çıktı.

ATAKUM BELEDİYESİ İLE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) İŞ BİRLİĞİNDE ÖZEL BİREYLERE YÖNELİK CAM MOZAİK SANAT ATÖLYESİ DÜZENLENDİ.