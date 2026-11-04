Karadeniz’in sessiz kahramanları: mavnacılar ve istiklal madalyası

Onur Anıtı'nda bir anlatı: Anadolu halkının lojistiği

Samsun'un simgelerinden Onur Anıtı'nın kaidesindeki kabartmalar, sadece Atatürk'ü değil, Milli Mücadele'ye omuz veren Anadolu insanını da anlatıyor. Anıtın üzerinde yer alan figürlerden biri, Karadeniz'in zorlu koşullarında görev yapan mavnacıların uğraşını betimliyor. Bu kabartmalar, kentin tarihsel belleğinde mavnacıların taşıdığı logistik önemi görselleştiriyor.

Mavnacıların denizde ve kıyıda yürüttüğü görevler:

Kurtuluş Savaşı yıllarında Samsun'da yaşayan mavnacılar, açıkta demirlemiş gemilerden silah ve mühimmat alarak gece karanlığında kıyıya ulaştırdı. Bu malzemeler, kadın, erkek, genç ve yaşlı ayrımı yapılmaksızın Anadolu insanı tarafından sırtlarda taşınarak gerillalara ve direnişe ulaştırıldı. Zorlu hava ve deniz şartlarına rağmen sürdürülen bu gizli nakiller, Milli Mücadeleye lojistik açıdan kritik katkı sundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Onur Anıtı'nın söz konusu kabartmasının bu fedakârlığı görünür kıldığını belirtiyor. Anıtın siparişi 1927'de Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e verildi ve eser 1931'de Samsun'a getirildi; kaidede Milli Mücadele'nin farklı fazları tasvir ediliyor.

İstiklal Madalyası: tanıma ve gelecek kuşaklara aktarım:

Mavnacıların gösterdiği fedakârlık, 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı. Bu madalya uzun yıllar sonra yeniden Samsun'a getirildi ve şehrin kolektif hafızasında somut bir simge haline geldi.

Necmi Çamaş madalyanın kentte sergileneceğini, bunun için eski Samsun Müzesi olarak bilinen Etnografya Müzesi'nin "İstiklal Madalyası Müzesi - Karadeniz’in Sessiz Kahramanları Mavnacılar" adıyla müze ve sergi alanına dönüştürüldüğünü açıkladı. Madalyanın Samsun'a tesliminde Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve milletvekillerinin katkıları olduğunu vurguladı.

Düzenleme çalışmaları tamamlandığında, İstiklal Madalyası Müzesi ve sergi salonunun ziyaretçilere açılması ve mavnacıların hikâyesinin daha geniş kitlelerle paylaşılması hedefleniyor. Bu adım, hem anısal bir onurlandırma hem de Milli Mücadele'nin göz ardı edilen lojistik aktörlerini görünür kılma çabası olarak öne çıkıyor.

SAMSUN’UN SİMGESİ ONUR ANITI’NDA, ŞEHRE İSTİKLAL MADALYASI KAZANDIRAN MAVNACILARIN KAHRAMANLIĞINI GÖSTEREN KABARTMALAR YER ALIYOR.