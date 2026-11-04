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Kissebükü keşfiyle Bodrum'da yürüyüş sezonu yeniden başlıyor

Bodrum Belediyesi'nin ücretsiz Kültür ve Doğa Yürüyüşleri, yeni sezonda Kissebükü Antik Kenti rotasıyla 8 Kasım 2026'da katılımcılarla buluşuyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kissebükü keşfiyle Bodrum'da yürüyüş sezonu yeniden başlıyor

Kissebükü keşfi Bodrum'un kültür rotasında

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Doğa Yürüyüşleri projesi, yeni sezonu Kissebükü Antik Kenti rotasıyla açıyor. Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi koordinasyonunda yürütülen etkinlikler, Bodrum’un hem arkeolojik mirasını hem de doğal zenginliklerini yerinde tanıtmayı amaçlıyor.

Program ve ulaşım:

Yeni sezon yürüyüşü 8 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Etkinlik ücretsiz olup tüm vatandaşların katılımına açık. Katılımcılar bölgeye kendi araçlarıyla ulaşabilecek; ulaşım sıkıntısı yaşayanlar için ise Bodrum Belediyesi tarafından araç temini sağlanacak. Yürüyüşler, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki birim tarafından planlanıyor ve farklı rotalarla düzenli olarak sürdürülecek.

Kazı çalışmaları ve rehberlik:

Gezide katılımcılar, Kissebükünün tarihini ve arkeolojik kalıntılarını yerinde görme fırsatı bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Özyurt Özcan başkanlığında yürütülen çalışmalardan alınacak verilerle açıklanacak. Kazı ekibi uzmanı anlatımı ile saha buluntuları ve örnekler hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak.

Yürüyüşler, arkeolog Serap Topaloğlu ve belediye personelinin rehberliğinde gerçekleşecek. Etkinliklerin hedefi, Bodrum’un az bilinen tarihî alanlarını görünür kılmak, kent belleğini güçlendirmek ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak olarak belirtiliyor.

Projeyle hem yerel halk hem de ziyaretçiler Bodrum yarımadasının geçmişiyle doğanın buluştuğu alanları keşfederken, sürdürülebilir şekilde koruma bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Katılım ve ulaşım hakkında ayrıntılı bilgi için Bodrum Belediyesi iletişim kanalları takip edilebilir.

KÜLTÜR VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, YENİ SEZONA KİSSEBÜKÜ ANTİK KENTİ ROTASIYLA BAŞLIYOR.

KÜLTÜR VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ, YENİ SEZONA KİSSEBÜKÜ ANTİK KENTİ ROTASIYLA BAŞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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