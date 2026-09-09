Çerikli'de çağrı yankı buldu: borçlar ödendi, 25 yıllık su sorunu gideriliyor

Çağrının yankıları:

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde Belediye Başkanı Erkan Çağlar’ın sosyal medyadan yaptığı çağrıya halktan yanıt geldi. Çağlar, belediyenin su yatırımlarını sürdürebilmesi için birikmiş su faturalarının ödenmesini istemiş; açıklama kısa sürede ilgi gördü ve bazı mecralarda 'başkan isyan etti' sözleriyle yer aldı.

Çağrıya kayıtsız kalmayan vatandaşların ödemeleri tamamlamasıyla birlikte, beldeye yönelik destekler de hız kazandı. Çağlar, ihtiyaç duyulan malzemelerin temin edilip Çerikli’ye getirildiğini belirtti ve sürecin hem yerel idare hem de vatandaş iş birliğiyle ilerlediğini vurguladı.

Yeni hat ve teknik ayrıntılar:

Çalışmalar kapsamında kullanılacak boruların beldeye ulaştığını açıklayan Çağlar, yer altı sularını toplamak için yeni bir depo yapılacağını ifade etti. Planlanan sistemle yer altı suları yaklaşık 3 kilometrelik hat üzerinden alınarak bin tonluk ana depoya taşınacak.

Başkan Çağlar, bu uygulamayla Çerikli’de 25 yıldır devam eden su probleminin çözüme kavuşturulacağını belirtti. Ayrıca destek verenler arasında Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile vatandaşların isimlerini paylaştı.

Belediye yetkilileri, hat döşeme ve depo inşaatının planlandığı şekilde devam ettiğini bildiriyor. Yerel yönetim ve toplumun ortak katkısıyla başlatılan bu adımın, beldenin uzun vadeli su güvenliği açısından belirleyici olması hedefleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI ERKAN ÇAĞLAR