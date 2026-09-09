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Gece çalışması usta-çırak bağını motosiklet hediyesiyle taçlandırdı

Çayırova'da ustası, gece 01.30'da dükkanda çalışırken görüntülenen kalfası Yiğit Berat Özen'e taksitle sattığı motosikleti doğum günü hediyesi yaptı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:42

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gece çalışması usta-çırak bağını motosiklet hediyesiyle taçlandırdı

Gece yarısı mesaisi beklenmedik bir hediyeyle sonuçlandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, aynı dükkânda yaklaşık 2 yıldır birlikte çalışan usta ve kalfanın ilişkisi, gece yarısı yaşanan bir sürprizle farklı bir boyut kazandı. Motosiklet tamir servisinde çalışan Yiğit Berat Özen (16) ile ustası Burak Kılıçer arasında usta-çırak çizgisinin ötesinde bir bağ oluşmuştu; bu bağ, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüyle taçlandı.

Saat 21.00 civarında iş yerinden çıkarak yeni dükkânın tadilatına giden Kılıçer, Özen’in kısa süre sonra dükkânı kapatacağını düşünmüştü. Ancak gece ilerledikçe kalfa, ev yerine yarım kalan işler için atölyede kaldı; bir motosikletin montajını tamamlayıp kontrollerini yaptı, ardından diğerinin başına geçti.

kamera görüntüsü ve ustanın kararı:

Özen, saat 01.30 sıralarında Kılıçer’e "Usta bu motor bitti" diye mesaj attı. Mesajın saatine şaşıran usta, güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde kalfasının hâlâ dükkânda çalıştığını gördü. Kılıçer, o an çektiği kamera görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti ve daha önce taksitle sattığı, henüz ödemesini almadığı motosikleti, elemanına doğum günü hediyesi olarak vermeye karar verdi.

kalfanın duyguları ve mesleğe bakışı:

Olayın başrolündeki Yiğit Berat Özen, dükkânı kendi evi gibi koruduğunu söyleyerek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Dükkanı kendi dükkanım gibi kolluyorum. O gece bir motosiklet vardı, arızası çözülmüştü ve toplanması gerekiyordu. Onu topladım, kontrolünü ve testini yaptım. Ardından diğer motora geçtim."

Hediyeyi aldıktan sonra duygularını "İlk defa böyle bir doğum günü yaşadım. İlk defa bir mal sahibi oldum" sözleriyle aktaran Özen, ustasını "baba oğul gibiyiz" ve burayı "ailem, evim" gibi gördüğünü vurguladı. Mesleğe başlarken yaşadığı kaygıları da paylaşan kalfa, azimle çalışarak özgüven kazandığını ve yaklaşık iki senedir kalfa seviyesine geldiğini belirtti.

Özen, ilk işe başladığında hata yapmaktan çekindiğini, ancak ustasının desteğiyle zamanla ilerlediğini anlattı: elini tutan bir ustanın yaklaşımı sayesinde "Ben bu işi yapabilirim" diyebildiğini ve işi sevmeye başladığını ifade etti.

usta tarafından verilen destek ve karşılıksız jest:

İşletme sahibi ve tamir ustası Burak Kılıçer ise tadilat sürecinde yoğun olduklarını, 21.00'de dükkândan ayrıldığını ve saat 01.30'da gelen mesajla kalfasını aklına getirdiğini aktardı. Kılıçer, Özen'i çalışırken güvenlik kamerasında görünce içinden gelerek motosikleti hediye ettiğini söyledi.

Kılıçer, Yiğit'in dükkâna ilk geldiğinde 14 yaşında olduğunu, zor koşullardan geçtiğini ve onları bırakmayarak destek verdiklerini anlattı. "O şartlarda Berat’ı hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi de bizim o gün verdiğimiz emeğin karşılığını bu şekilde bize geri verdi" diyen usta, genç çalışanın emeğine karşılık küçük bir jest yaptıklarını belirtti.

Olay, hem kalfa hem de ustanın ifadelerinde karşılıklı güven ve dayanışmanın simgesi olarak değerlendirildi. Kılıçer, bu tür anların karşılığında on binlerce kişiden hayır duası aldıklarını da sözlerine ekledi.

Bu hikâye, atölye emekçileri arasındaki ilişkiyi ve ustadan çırağa geçen yalnızca mesleki bilgi değil, aynı zamanda güven ve sorumluluk duygusunu gösteren sıcak bir örnek olarak kayıtlara geçti.

BURAK KILIÇER - YİĞİT BERAT ÖZEN

BURAK KILIÇER - YİĞİT BERAT ÖZEN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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