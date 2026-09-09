Düzce'yi haftada 10 bin kişiye taşıma hedefiyle bölgesel turizm planı

Düzce'nin turizm vizyonu ve Bursa Zirvesi konuşması:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 5. Bursa Turizm Zirvesi'nde kentin turizm potansiyelini, devam eden yatırımları ve Batı Karadeniz'in bölgesel bir destinasyon haline getirilmesine yönelik hedeflerini paylaştı. Zirvedeki "Yerel Kalkınma" oturumunda konuşan Özlü, turizmin Düzce için öncelikli kalkınma alanı olduğunu vurguladı ve kentin ekonomik planlamasında turizme verilen önemi anlattı.

Özlü, 2021 yılında düzenledikleri Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi ile tarım, sanayi, turizm ve ticaret başlıklarını irdelediklerini; kongre sonucu Düzce'nin turizm açısından hâlâ bakir bir bölge olduğu ve bu alana ağırlık verilmesi gerektiği yönünde karar çıktığını belirtti.

yapılan yatırımlar ve konaklama hamlesi:

Başkan Özlü, şehrin güçlü sanayi ve ihracat yapısına dikkat çekerek Düzce'nin yılda 2,3 milyar dolar ihracat yaptığını ve ihracat sıralamasında Türkiye'de 19. sırada bulunduğunu hatırlattı. Özlü, bu yapının iş amaçlı ziyaretçi çektiğini ancak gecelemelerin genellikle Bolu veya Sapanca'ya kaydığını, bunun önüne geçmek için şehirde business otellere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yapılan görüşmeler ve teşviklerle Düzce'ye şu anda 6 adet marka otel yatırımının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Belediye olarak yatırımcıların önünü açmaya çalıştıklarını söyleyen Özlü, konaklama yatırımının sadece otel ile sınırlı kalmayıp bungalov ve doğa turizmi alternatifleriyle desteklendiğini belirtti. Özlü, bu çalışmaların bir parçası olarak TÜRSAB ve TURSAV ile yürütülen projelere değindi; özellikle Kaynaşlı'daki, uzun süre konuşulan Korugöl yatırımlarının altyapısının sağlandığını ve bölgenin hafta sonları ile hafta içi yoğun talep görür hale geldiğini aktardı.

kültür mirası, kazılar ve hedeflenen ziyaretçi sayısı:

Özlü, Düzce'nin kuzeyinde deniz ve tarih, güneyinde yayla ve şelaleler bulunduğunu vurgulayarak Konuralp Antik Kenti kazılarına dikkat çekti. Yaklaşık 7 yıldır sürdürülen kazılarda ortaya çıkan ve kapasitesi yaklaşık 10 bin kişilik olan antik tiyatronun bulunduğunu, kazıların tamamlanmasının ardından restorasyon ve büyük bir müze inşaatına geçildiğini söyledi. Bu eserlerin yeni müzede sergileneceğini belirten Özlü, kazı alanının şu anda haftada yaklaşık 1.500 ziyaretçi çektiğini, hedeflerinin ise ilk aşamada haftada 10.000 ziyaretçi olduğunu ifade etti.

Özlü, Düzce Üniversitesi'nin 33.000 öğrencisinin şehirde bir canlılık yarattığını, bunların yalnızca yüzde 7'sinin Düzceli olduğunu, dışarıdan gelen öğrencilerin yerel ekonomiye katkı sağladığını söyledi. Belediye başkanının vizyonunun şehrin gelişmesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Özlü, "Gerçekten bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadar" değerlendirmesini paylaştı.

Konuşmasında turizmi yalnızca il sınırları içinde düşünmediklerinin altını çizen Özlü, Düzce'yi komşu illerle birlikte paketleyerek cazibe yaratacaklarını belirtti. Planlanan iş birliği kapsamında Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan Batı Karadeniz turları örnek gösterildi; Düzce-Bolu-Safranbolu üçlü paketleri ve İstanbul çıkışlı 6 gece 7 günlük rotalar söz konusu.

Düzce Belediyesi'nin yatırımcılarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve TÜRSAB ile yürüttüğü iş birliklerinin, şehirde gecelemeyi artırmaya ve bölgesel turizm ortaklığına katkı sağlamaya yönelik olduğu öne çıktı. Özlü, turizmi Düzce'nin kalkınma ajandasında öncelikli tuttuğunu tekrarlayarak kentin önündeki somut yatırım ve paket planlarını paylaştı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 5. BURSA TURİZM ZİRVESİ’NDE DÜZCE’NİN TURİZM POTANSİYELİNİ, DEVAM EDEN YATIRIMLARI VE BATI KARADENİZ’İN BÖLGESEL TURİZM DESTİNASYONUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK HEDEFLERİNİ ANLATTI.