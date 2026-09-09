Belçika kurdu Umut barınaktan sıcak bir yuvaya geçti

Umut yeni ailesine teslim edildi:

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezinde koruma altında bulunan 4 yaşındaki Belçika kurdu Umut, hayvansever Sevil Ay tarafından sahiplenildi. Merkez, Karacaoba Mahallesi'nde hizmet veriyor ve resmi açılışı yakında yapılacak.

Kurtarma ve bakım süreci:

Umut'un hikayesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki bir üretim tesisine yönelik şikayetleri değerlendirirken başladı. Ekipler, köpeğin sağlıksız koşullarda tutulduğunu tespit etti ve durumu Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile paylaşarak Umut'un merkeze nakledilmesini sağladı. Yaklaşık bir ay önce merkeze getirilen Umut, kaldığı süre içinde kapsamlı bir muayene, tedavi ve bakım sürecinden geçti.

Sahiplenme ve veda ritüeli:

Sağlığına kavuşan Umut'u daha önce de merkezden bir köpek sahiplenen Sevil Ay sahiplenme kararı aldı. Ay, bir cana daha yuva açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu davranışın örnek olmasını temenni etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından merkezdeki Umut Ağacı'na kurdele takma ritüeli gerçekleştirildi; Sevil Ay, çocukları ve yeni yol arkadaşı Umut ile birlikte merkezden ayrıldı.

NİLÜFER BELEDİYESİ UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM VE SAHİPLENDİRME MERKEZİ'NDE KORUMA ALTINDA BULUNAN 4 YAŞINDAKİ BELÇİKA KURDU CİNSİ "UMUT", HAYVANSEVER SEVİL AY TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ.