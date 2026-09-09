Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4960 +0,30%
Bist 14.631,69 +1,57%
Altın Gram 6.941,68 +0,34%
EUR/USD 1,1651 +0,19%
Brent Petrol 100,61 +2,75%
--°

Belçika kurdu Umut barınaktan sıcak bir yuvaya geçti

Nilüfer Belediyesi Umut Ağacı'nda koruma altına alınan 4 yaşındaki Belçika kurdu Umut, kapsamlı bakımın ardından Sevil Ay'ın ailesine katıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Belçika kurdu Umut barınaktan sıcak bir yuvaya geçti

Umut yeni ailesine teslim edildi:

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezinde koruma altında bulunan 4 yaşındaki Belçika kurdu Umut, hayvansever Sevil Ay tarafından sahiplenildi. Merkez, Karacaoba Mahallesi'nde hizmet veriyor ve resmi açılışı yakında yapılacak.

Kurtarma ve bakım süreci:

Umut'un hikayesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki bir üretim tesisine yönelik şikayetleri değerlendirirken başladı. Ekipler, köpeğin sağlıksız koşullarda tutulduğunu tespit etti ve durumu Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile paylaşarak Umut'un merkeze nakledilmesini sağladı. Yaklaşık bir ay önce merkeze getirilen Umut, kaldığı süre içinde kapsamlı bir muayene, tedavi ve bakım sürecinden geçti.

Sahiplenme ve veda ritüeli:

Sağlığına kavuşan Umut'u daha önce de merkezden bir köpek sahiplenen Sevil Ay sahiplenme kararı aldı. Ay, bir cana daha yuva açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu davranışın örnek olmasını temenni etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından merkezdeki Umut Ağacı'na kurdele takma ritüeli gerçekleştirildi; Sevil Ay, çocukları ve yeni yol arkadaşı Umut ile birlikte merkezden ayrıldı.

NİLÜFER BELEDİYESİ UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM VE SAHİPLENDİRME MERKEZİ&#039;NDE KORUMA...

NİLÜFER BELEDİYESİ UMUT AĞACI SAHİPSİZ HAYVANLAR DOĞAL YAŞAM VE SAHİPLENDİRME MERKEZİ'NDE KORUMA ALTINDA BULUNAN 4 YAŞINDAKİ BELÇİKA KURDU CİNSİ "UMUT", HAYVANSEVER SEVİL AY TARAFINDAN SAHİPLENİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta köy yollarına beton çözümü: Yağlıca Köyü'ndeki yol hizmete açıldı
images

Çerikli'de çağrı yankı buldu: borçlar ödendi, 25 yıllık su sorunu gideriliyor
images

Düzce'yi haftada 10 bin kişiye taşıma hedefiyle bölgesel turizm planı
images

Gece çalışması usta-çırak bağını motosiklet hediyesiyle taçlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ağıl yangınında anne, kızını alevlerin arasından kurtardı

Yenişehir'de bol hasat kapya biberi fiyatlarını aşağı çekti

Orman yangını Sivrihisar'da ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Gençlere finansal farkındalık: İş’te Ekonomi atölyelerinde yeni dönem başlıyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali