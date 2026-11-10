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Menderes'te nehir yatağı temizliği ve set güçlendirmesiyle taşkına hazırlık

Büyük Menderes'te makineli temizlik ve ıslah çalışmaları sürüyor; kum, mil ve rüsubat temizleniyor, setler güçlendiriliyor, tarım ve yerleşimler korunuyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Menderes'te nehir yatağı temizliği ve set güçlendirmesiyle taşkına hazırlık

Büyük Menderes nehrinde yürütülen çalışmalar:

Ege Bölgesi’nin can damarlarından Büyük Menderes Nehri üzerinde makineli temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, nehir yatağında biriken malzemelerin giderilmesi ve mevcut setlerin güçlendirilmesi üzerine odaklanmış durumda.

Temizlik ve rüsubat giderme:

Nehir yatağında biriken kum, mil ve diğer rüsubat, iş makineleriyle temizleniyor. Bu müdahalelerin amacı, nehir akışını rahatlatmak ve yatakta biriken maddelerin ileride oluşturabileceği tıkanma ve taşkın riskini azaltmaktır.

Set güçlendirme ve koruma hedefi:

Çalışmalar kapsamında nehir yatağındaki setlerde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yapılan iyileştirmelerle tarım arazileri ile yerleşim alanlarının taşkın ve su baskınlarına karşı korunması hedefleniyor.

Yetkililer, yürütülen ıslah ve temizlik çalışmalarının bölgedeki su yönetimi ve kırsal yaşam üzerindeki etkilerini yakından izlemeye devam ediyor.

MENDERES’TE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

MENDERES’TE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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