Kayaboğazı barajı'nda sahipsiz ağlara kapsamlı denetim

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kayaboğazı Baraj Gölü'nde yapılan denetimde gölde bulunan sahipsiz balık ağları üzerinde kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, ağların yerini ve durumunu tespit ederek kayıt altına aldı.

Denetimin kapsamı:

Yapılan incelemelerde, ağların göl ekosistemi üzerindeki olası etkileri ve kaçak avcılık riski değerlendirilirken, çalışmaların öncelikli hedefinin su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık olduğu vurgulandı. Denetimler sırasında çevresel etkilerin izlenmesi de gündeme alındı.

Gelecek adımlar:

Yetkililer, benzer kontrollerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik tedbirlerin sürdürüleceğini açıkladı. Bölgedeki izleme faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüleceği ifade edildi.

TAVŞANLI KAYABOĞAZI BARAJI’NDA SAHİPSİZ BALIK AĞLARINA DENETİM