Çerkezköy'de sağanak yaşamı aksattı, caddeler göle döndü

yağışın etkileri ve günlük yaşam:

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent merkezinde günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışın bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtığı gözlendi.

Özellikle Kızılpınar Mahallesi Osmanlı Caddesi ile çevresinde yağışın etkisi daha ağır hissedildi. Gültepe bölgesinde bulunan Gültepe İlkokulu yakınındaki cadde adeta göle dönerken, yolun su ve çamurla kaplanması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

ulaşımda yaşanan aksamalar ve müdahale:

Yollarda biriken su ve çamur, araçların ilerlemesini zorlaştırdı; bazı sürücüler yavaşlamak veya alternatif güzergâh tercih etmek zorunda kaldı. Yol yüzeyinde oluşan kayganlık da trafik akışını olumsuz etkiledi.

Yetkili birimler, çamur ve su birikintilerinin temizlenmesi için çalışma başlattı. Bölgedeki ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için hendek temizliği ve kanalizasyon kontrolleri gibi tedbirler aldığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ÖZELLİKLE KIZILPINAR MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ’NDE YAĞIŞIN ETKİSİ DAHA AĞIR HİSSEDİLDİ. GÜLTEPE İLKOKULU’NUN BULUNDUĞU BÖLGEDE CADDE ADETA GÖLE DÖNERKEN, YOLUN SU VE ÇAMURLA KAPLANMASI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI.