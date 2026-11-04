Çankırı'da kent merkezine inen tilki vatandaşların ilgisini çekti

Çankırı'da şehir merkezine inen tilki

Çankırı'da doğal yaşamda yiyecek bulamayan bir tilki, besin arayışıyla kent merkezine kadar indi. İnsanların yoğun olduğu bölgede rahat tavırlar sergileyen tilki, kısa süreli dikkat çekti.

görüntüler cep telefonlarına yansıdı:

Olayı fark eden vatandaşlar, tilkinin hareketlerini cep telefonu ile kaydetti. Kayıtlarda tilkinin sokaklarda dolaşarak uzun süre yiyecek aradığı görülüyor.

tilkinin sonu:

Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

ÇANKIRI’DA AÇ KALAN BİR TİLKİ YİYECEK BULMAK İÇİN ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İNDİ.