Trabzon, Kahire'de turizm ve ticarette yeni kapılar arıyor

Kahire çıkarması:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve paydaşları arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) bulunan organizasyon kapsamında 158 kişilik heyet Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Programın ana hedefi, kentin turizm potansiyelini, ticari bağlantılarını, kültürel zenginliklerini ve gastronomi değerlerini uluslararası platformda tanıtmak olarak açıklandı.

Etkinlik dizisinin merkezinde yer alacak olan "Trabzon Tanıtım Resepsiyonu", "Trabzon Kahire’yle Buluşuyor" mottosuyla gerçekleştirilecek. Organizasyon, iki şehir ve iki ülke arasındaki turizm ile ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik temaslar, kurumsal görüşmeler ve tanıtım faaliyetlerini içeriyor.

Heyette kimler var?:

Heyeti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç yönetiyor. Kadroda Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, ilçe belediye başkanları, turizm sektörü temsilcileri, seyahat acentesi yetkilileri ve basın mensupları yer alıyor. Heyet, Kahire'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek iş birliği imkanlarını değerlendirecek.

Belediye başkanının mesajı:

Başkan Ahmet Metin Genç, ziyaretin Trabzon adına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin ve özellikle Trabzon-Kahire eksenindeki iş birliklerinin her iki kent için fayda üreteceğini söyledi. Genç, bu temasların Trabzon’un gelişen turizm trendine olumlu yansıyacağına inandığını belirtti.

Ayrıca programa ilişkin olarak, heyetin bazı üyelerinin Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Mohamed Salah’ın köyünü de ziyaret edeceği bilgisini paylaştı. Genç, valilik, ticaret odası, borsa, TÜRSAB, belediye, seyahat acenteleri, sivil toplum kuruluşları ve basın ile kolektif bir akılla hareket edeceklerini, ziyaretin şehir adına ciddi faydalar oluşturacağına inandığını ifade etti.

Program süresince yapılacak görüşmelerin, hem turizmde hem de ticarette somut iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor; temasların ardından atılacak adımların iki taraflı ekonomik ve kültürel ilişkileri pekiştirmesi bekleniyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 158 KİŞİLİK HEYET, KENTİN TURİZM, TİCARET, KÜLTÜR VE GASTRONOMİ DEĞERLERİNİ TANITMAK AMACIYLA MISIR’IN BAŞKENTİ KAHİRE’YE GİTTİ.