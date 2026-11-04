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Bolu Abant istasyonunda 1 milyon yavru hedefiyle üretim sezonu başladı

Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda 2027 balıklandırma çalışmaları kapsamında ilk sağım gerçekleştirildi; hedef 2027'de 1 milyon yavru alabalık üretimi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Abant istasyonunda 1 milyon yavru hedefiyle üretim sezonu başladı

Bolu Abant istasyonunda 1 milyon yavru hedefiyle üretim sezonu başladı

Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu'nda 2027 yılı balıklandırma çalışmaları doğrultusunda sezonun ilk sağımı gerçekleştirildi. Yeni üretim dönemi, istasyonda yürütülecek planlı çalışmalarla başlatıldı ve gelecek yıl için belirlenen hedef doğrultusunda üretimin sürdürülmesi amaçlanıyor.

projenin hedefi ve kapsamı:

Çalışmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında yapılıyor. Projenin 2027 hedefi, istasyonda 1 milyon yavru alabalık üretmek ve bu yavrularla su kaynaklarının balıklandırılmasına katkı sağlamaktır.

üretim süreci ve sürdürülebilirlik adımları:

İstasyondaki ilk sağım, yeni üretim sezonunun startı olarak değerlendirildi. Üretim faaliyetleri, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda planlı şekilde ilerleyecek; yetkililer, çalışmaların belirlenen hedeflere uygun devam edeceğini bildirdi. Proje kapsamında yapılan uygulamalarla su kaynaklarının balıklandırılması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği sağlanması hedefleniyor.

BOLU ABANT ALABALIK ÜRETİM İSTASYONU’NDA, 2027 YILI BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLK SAĞIM...

BOLU ABANT ALABALIK ÜRETİM İSTASYONU’NDA, 2027 YILI BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLK SAĞIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YENİ ÜRETİM SEZONUNUN BAŞLADIĞI İSTASYONDA, GELECEK YIL İÇİN 1 MİLYON YAVRU ALABALIK ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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