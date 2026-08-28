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Çermik belediye başkanı Karamehmetoğlu taziyelerde dayanışma gösterdi

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Alabuğday, Şeyhandede Dağbaşı, Göktepe ve Diyarbakır'daki taziyelerde ailelerin acısını paylaşarak sabır diledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik belediye başkanı Karamehmetoğlu taziyelerde dayanışma gösterdi

Çermik'te taziye ziyaretleri

Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu bir dizi taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sırasında ailelerin acılarını paylaşan Karamehmetoğlu, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ziyaret edilen mahalle ve aileler:

Başkan Karamehmetoğlu, Alabuğday Mahallesi'nde Aslan ailesi, Şeyhandede Mahallesi Dağbaşı mezrasında Güçlü ailesi, Göktepe Mahallesi'nde Uçar ailesi ve Diyarbakır'da Şimşek ailesi taziyelerine katılarak ailelerin yanında oldu ve acılarını paylaştı.

Sosyal dayanışma ve toplumsal destek:

Sosyal dayanışmaya önem veren bir yaklaşımın ürünü olan ziyaretler, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal desteğin zor günlerde nasıl öne çıktığını gösterdi. Karamehmetoğlu'nun katılımı, ailelere yönelik taziye sürecinde belediyenin yakın desteğini simgeledi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU TAZİYE ZİYARETLERİNDE...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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