Çermik belediye başkanı Karamehmetoğlu taziyelerde dayanışma gösterdi

Çermik'te taziye ziyaretleri

Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu bir dizi taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sırasında ailelerin acılarını paylaşan Karamehmetoğlu, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Ziyaret edilen mahalle ve aileler:

Başkan Karamehmetoğlu, Alabuğday Mahallesi'nde Aslan ailesi, Şeyhandede Mahallesi Dağbaşı mezrasında Güçlü ailesi, Göktepe Mahallesi'nde Uçar ailesi ve Diyarbakır'da Şimşek ailesi taziyelerine katılarak ailelerin yanında oldu ve acılarını paylaştı.

Sosyal dayanışma ve toplumsal destek:

Sosyal dayanışmaya önem veren bir yaklaşımın ürünü olan ziyaretler, komşuluk ilişkilerinin ve toplumsal desteğin zor günlerde nasıl öne çıktığını gösterdi. Karamehmetoğlu'nun katılımı, ailelere yönelik taziye sürecinde belediyenin yakın desteğini simgeledi.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU.