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Çermik halkı Sinek Çayı'ndaki kirliliğe karşı arıtma tesisi talep ediyor

26 mahalle muhtarı ve 461 vatandaş, Sinek Çayı'na 8 noktadan akan kanalizasyonun önlenmesi için arıtma tesisi talebiyle Çevre Bakanlığı'na dilekçe verdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik halkı Sinek Çayı'ndaki kirliliğe karşı arıtma tesisi talep ediyor

Başvuru ve talepler:

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, Sinek Çayı’na 8 ayrı noktadan karışan kanalizasyon sularının neden olduğu kirliliğe çözüm bulmak amacıyla yerel halk harekete geçti. 26 mahalle muhtarı ve 461 vatandaş tarafından toplanan imzalarla hazırlanan dilekçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. Talep, sorunlu atık suların kalıcı şekilde giderilmesi için bir arıtma tesisinin kurulmasına yönelik.

Başvuruda, DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 7 yıl önce yapılan incelemelere ve kurumun yatırım belgelerinde Çermik için öngörülen 5 bin 588 metreküp/gün kapasiteli atık su arıtma tesisine atıf yapıldı. İmza verenler, aradan geçen sürede somut adımların atılmadığını belirterek yetkililerden net bir takvim istiyor.

Sinek Çayı'ndaki çevresel ve sağlık etkileri:

Saray Mahallesi Muhtarı Şehmus Gültekin, başvuruyla ilgili açıklamasında ilçede atık suların arıtılmadan akarsuya verildiğini ve bunun ciddi çevre ve halk sağlığı sorunlarına yol açtığını vurguladı. Gültekin, 'Bugün Çermik merkezde 8 ayrı noktadan kanalizasyon ve evsel atık sularının arıtılmadan akarsuya deşarj edilmesi ciddi bir çevre ve halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır' ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların belirttiğine göre bazı deşarj noktaları evlere ve okullara yakın; yaz aylarında oluşan ağır koku ve haşere sorunu yaşam kalitesini düşürüyor. Ayrıca, Sinek Çayı'nda insanların yüzdüğü, balık tutulup tüketildiği ve akarsu suyunun tarımsal sulamada kullanıldığı belirtiliyor. Bu pratiklerin insan sağlığı ve ekolojik denge üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak araştırılması gerektiği dile getirildi.

Diğer ilçelerle karşılaştırma ve beklentiler:

Gültekin’in aktardığına göre, Diyarbakır merkezde Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinin atık su altyapısı bulunuyor. Yakın ilçelerde de arıtma tesisi yatırımları yapılmış; örneğin Eğil'de 2017, Bismil'de 2022 ve Hani merkezde 2024 yıllarında atık su arıtma tesislerinin hizmete alındığına ilişkin bilgiler tespit edildi. Bu örnekler, Çermik sakinlerinin 'neden biz değiliz' sorusunu güçlendiriyor.

Gültekin, Çermik halkının ayrıcalık istemediğini, diğer ilçelerle eşit hizmet ve sağlıklı bir çevre talep ettiklerini belirtti. İmza kampanyasıyla yetkililere iletilen dilekçede, arıtma tesisinin yapımına ilişkin somut adımlar ve zaman çizelgesi talep ediliyor.

Başvurunun ardından yetkili kurumların vereceği yanıt ve atılacak adımlar, hem yerel yönetim hem de bölge halkı tarafından yakından izlenecek. Çermik sakinleri, Sinek Çayı'nın kirlenmesinin hem bugünü hem de gelecek nesilleri etkileyecek sonuçları olacağı kaygısıyla kalıcı çözüm bekliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİ SİNEK ÇAYINA 8 AYRI NOKTADAN KARIŞAN İLÇENİN KANALİZASYON SORUNUNUN...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİ SİNEK ÇAYINA 8 AYRI NOKTADAN KARIŞAN İLÇENİN KANALİZASYON SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DUYARLI 26 MAHALLE MUHTARI VE 461 VATANDAŞ, TOPLADIKLARI İMZA DİLEKÇELERİNİ, ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA SUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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