Çermik'te adımlar obeziteye karşı: sağlık için farkındalık yürüyüşü

Çermik'te sağlık için adımlar:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, obeziteye dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlıklı hayat, sağlıklı nesiller" temasıyla organize edildi ve çarşı merkezinde gerçekleştirildi.

etkinliğin amaçları:

Yürüyüş boyunca katılımcılar, obezitenin yol açabileceği sağlık sorunlarına işaret eden pankartlar taşıdı. Etkinlik, sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeyi, fiziksel aktivitenin önemini vurgulamayı ve toplumda koruyucu sağlık yaklaşımlarını desteklemeyi amaçladı.

toplumsal karşılık ve mesajlar:

Çarşı merkezinde dikkat çeken kortej, vatandaşların meraklı bakışları arasında büyük ilgi gördü. Organizasyon boyunca "Sağlığımız için hareket ediyor, obeziteye karşı birlikte adım atıyoruz" mesajı öne çıkarıldı; bu vurgu, bireysel alışkanlık değişiklikleri ile toplumsal farkındalığın birleşmesine yönelik bir çağrı niteliğindeydi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE OBEZİTEYE KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ.