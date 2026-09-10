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İç mimar Ceylan İzsiz: kentsel dönüşümle güvenli ve verimli yaşam alanları inşa ediyoruz

İç Mimar Ceylan İzsiz, 2026'da inşaat piyasasının dalgalı sürecini geride bıraktığını, kentsel dönüşümün sektörü canlandırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

İç mimar Ceylan İzsiz: kentsel dönüşümle güvenli ve verimli yaşam alanları inşa ediyoruz

Çanakkale'den sektör değerlendirmesi

İç Mimar Ceylan İzsiz, 2026 yılının son dönemine girilirken Türkiye ve Çanakkale ölçeğinde inşaat sektörünü değerlendirdi. İzsiz, önceki dalgalı sürecin geride kaldığını ve piyasanın artık daha dengeli, öngörülebilir bir zemine oturduğunu belirtti.

Kentsel dönüşüm sektörü hareketlendiriyor:

İzsiz, sektörün çarklarını bugün en çok kentsel dönüşüm'ün döndürdüğünü söyledi. Başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan şehirlerde ve Çanakkale gibi sahada aktif olunan bölgelerde dönüşümün ciddi bir ivme kazandığını aktardı. Sıkı para politikaları ve maliyet baskılarının sektör üzerinde zorlayıcı etkileri olduğunu kabul eden İzsiz, resmi verilerin konut fiyatlarındaki kontrolsüz artış döneminin sona erdiğini gösterdiğini ifade etti.

Yaşam alanlarında yeni öncelikler:

Sektörün bakış açısını değiştirmek zorunda olduğuna işaret eden İzsiz, "Biz sadece dört duvar inşa etmiyoruz. Depreme dayanıklı, enerjisini verimli kullanan, geleceğe nefes alan gerçek 'yaşam alanları' üretiyoruz." sözleriyle projelerin yeni vizyonunu özetledi. Konutun yeniden spekülatif bir araç olmaktan çıktığını ve asli amacına, yani "güvenli ve huzurlu bir yuva" ihtiyacına odaklandığını vurguladı.

İzsiz ayrıca, önümüzdeki dönemde özellikle ilk evini alacak vatandaşlar için finansman kanallarının kademeli olarak açılmasının bu dengeli seyirin kalıcılaşmasına katkı sağlayacağını belirtti ve akılcı adımlarla güvenli kentler inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

İç Mimar Ceylan İzsiz: &quot;Sadece dört duvar inşa etmiyoruz. Depreme dayanıklı, enerjisini verimli...

İç Mimar Ceylan İzsiz: "Sadece dört duvar inşa etmiyoruz. Depreme dayanıklı, enerjisini verimli kullanan, geleceğe nefes alan gerçek 'yaşam alanları' üretiyoruz"

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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