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Tüp bebekte başarı için tek tip reçete yok: kişiye özel yol haritası şart

Tüp bebekte başarı; yaş, yumurtalık rezervi, sperm ve embriyo özellikleri birlikte değerlendirilip kişiye özel plan yapıldığında artar.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tüp bebekte başarı için tek tip reçete yok: kişiye özel yol haritası şart

Uzmanlar tedavide bireysel değerlendirmeyi önceliklendiriyor

Liv Hospital Ulus Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Doğa Seçkin, tüp bebek tedavisinde başarı şansının tek bir faktöre dayanmadığını vurguluyor. Tedavinin başlangıcında çiftin öyküsü ve klinik veriler ayrıntılı biçimde değerlendirilerek, kişiye özel bir protokol oluşturulması gerektiğini belirtiyor.

Kadının yaşı ve yumurtalık rezervinin rolü:

Kadınlarda yaş ilerledikçe doğurganlık kapasitesinde azalma görülebilir; bu nedenle yaş, tüp bebek planlamasında temel kriterlerden biri olarak ele alınıyor. Ancak Prof. Dr. Doğa Seçkin, yalnızca yumurta sayısına veya tek bir teste dayanılarak kesin hüküm verilemeyeceğini söylüyor. AMH ve ultrasonografide ölçülen antral folikül sayısı yumurtalık rezervi hakkında bilgi verse de, bu sonuçların hastanın yaşı, ultrason bulguları ve diğer klinik özelliklerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Erkek faktörü ve bütüncül değerlendirme:

İnfertilite nedeninin belirlenmesinde erkeğin de sürece dahil edilmesi önemli. Sperm sayısı, hareketliliği ve morfolojisi gibi parametreler tedavi seçiminde yol gösteriyor. Prof. Dr. Seçkin, kadın ve erkek faktörlerinin birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini; çiftin birlikte değerlendirilmesinin gereksiz zaman kaybını önlediğini vurguluyor.

Tedavinin kişiselleştirilmesi ve zamanlama:

Tüp bebek protokolleri; ilaç dozları, uyarı süresi, yumurta toplama ve embriyo transfer zamanlaması bakımından hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Tedaviye verilen yanıt yakından izleniyor ve gerektiğinde plan üzerinde düzenlemeler yapılıyor. Prof. Dr. Seçkin, başarı oranlarını tek bir genel yüzdeyle ifade etmenin yanıltıcı olacağını, her çift için gerçekçi ve kişiselleştirilmiş bir değerlendirme sunmanın çok önemli olduğunu belirtiyor.

Tedavinin geciktirilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor: 35 yaşın altında düzenli korunmasız ilişkiye rağmen 12 ay içinde gebelik oluşmazsa, 35 yaş ve üzerinde ise 6 ay sonra değerlendirme öneriliyor. Bilinen bir infertilite nedeni varsa bu bekleme süreleri uygulanmamalı.

Sonuç olarak, tüp bebek tedavisinde başarı; kadının yaşı, yumurtalık rezervi, yumurta ve sperm özellikleri, embriyo gelişimi ve rahmin durumu gibi çok sayıda faktörün birlikte ele alınıp, çiftin hikâyesine uygun kişiye özel bir yol haritası izlendiğinde artıyor. Prof. Dr. Doğa Seçkin, doğru zamanda doğru adımı atmanın ve kapsamlı değerlendirme ile kişiselleştirilmiş plan oluşturmanın tedavi sürecinin en kritik aşamaları olduğunu vurguluyor.

LİV HOSPİTAL ULUS KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. DOĞA SEÇKİN

LİV HOSPİTAL ULUS KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI PROF. DR. DOĞA SEÇKİN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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