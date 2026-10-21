Çermik'te gençlere formayla spor çağrısı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iş adamı ve Almanya Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, ilçedeki çocuk ve gençlere 300 adet forma dağıtarak sporu teşvik etti.

Uygulama, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi hedefiyle hayata geçirildi ve ilçe halkı tarafından takdirle karşılandı.

dağıtımın amacı:

Demiroğlu'nun dağıtımı, spor bilincini yükseltmeyi ve gençlerin örgütlü faaliyetlere katılımını artırmayı amaçlıyor. Etkinlikte vurgulanan temel nokta, spor yoluyla sosyal ve fiziksel gelişimin desteklenmesi oldu.

forma talepleri ve ilerleyen planlar:

Demiroğlu, ayrıca ilçede talep edenlere Amed Sportif Faaliyetler takımının 400 adet formasını temin etme sözü verdi. İlçede belirlediği iş yerine forma talep edenlerin isimlerini yazdırmalarını istedi.

Memleketine hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Demiroğlu, toplumun her katmanından insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini söyledi ve benzer desteklerin süreceğini belirtti.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE İŞ ADAMI ALMANYA DEMOKRATLAR BİRLİĞİ HESSEN TEŞKİLAT BAŞKANI HALİT DEMİROĞLU, ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK İÇİN, 300 ADET FORMA DAĞITTI.