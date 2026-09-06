Çermik'te kış hazırlıkları hızlandı: kurutma sezonu eylülle başladı

Çermik'te kurutma dönemi başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eylül ayıyla birlikte kurutma sezonu açıldı. Doğal ve organik sebze ile meyveleriyle bilinen ilçe sakinleri, kış hazırlıklarını hızlandırdı. Evlerde ve küçük işletmelerde kurutma, ilçe ekonomisinin mevsimlik hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Pazar ve fiyat hareketleri:

Çermik organik sebze ve meyve pazarında ürünler vatandaşların erişimine sunuluyor. Pazarda patlıcanlar 25-30 lira arasında, dolmalık biberler 25-35 lira arasında satılıyor. Pazaryeri, tüketiciler için hem taze hem kurutulmuş ürün temin etme imkânı sağlıyor.

Haftalık yoğunluk ve kış hazırlıkları:

Pazar, haftada iki gün — pazartesi ve cuma — kuruluyor ve çevre ilçe ile köylerden çok sayıda vatandaşın ilgisini çekiyor. Kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen üreticiler ve tüketiciler, yağışlar başlamadan kurutma, saklama ve stoklama işlerini bitirmeyi amaçlıyor.

Mevsimsel talep ve bölgenin doğal ürün profili, Çermik pazarının yerel ekonomideki önemini korumasına yardımcı oluyor. Bu dönem, hem ev tüketimi hem de küçük ölçekli ticaret açısından hareketlilik getiriyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE KURUTMA SEZONU BAŞLADI.