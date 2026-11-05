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Gülyalı’da öğrencilerin yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı’da Ali Şen ve Rahmi Hüsem caddelerinde parke söküp sıcak asfalt seriyor; okul ve mahalle ulaşımı kısa sürede iyileştirilecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Gülyalı’da öğrencilerin yolu sıcak asfalta kavuşuyor

Gülyalı’da sıcak asfalt çalışması başlatıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesinde okul güzergahı üzerinde bulunan iki caddede sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmalar Ürümbey Mahallesi Ali Şen Caddesi ile Yeniköy Mahallesi Rahmi Hüsem Caddesi'nde yürütülüyor.

Hedef: öğrenci güvenliği ve ulaşım konforu

Yürütülen uygulamada zamanla yıpranan parke taşları kaldırılarak yollar sıcak asfaltla kaplanıyor. Projenin önceliği, öğrencilerin okullarına daha güvenli ve konforlu ulaşmasını sağlamak ve mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarını iyileştirmek.

Çalışmanın kapsamı ve tamamlanma süreci

Uzun yıllardır kullanılan ve yıpranması ulaşım konforunu olumsuz etkileyen yolların yenileme çalışmaları kapsamında, müdahalelerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Yetkililer, yapılan müdahalelerin günlük ulaşımda belirgin bir iyileşme sağlayacağına dikkat çekti.

İLÇENİN ÜRÜMBEY MAHALLESİ ALİ ŞEN CADDESİ İLE YENİKÖY MAHALLESİ RAHMİ HÜSEM CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN...

İLÇENİN ÜRÜMBEY MAHALLESİ ALİ ŞEN CADDESİ İLE YENİKÖY MAHALLESİ RAHMİ HÜSEM CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ZAMANLA YIPRANAN PARKE TAŞLARI KALDIRILARAK YOLLAR SICAK ASFALTLA KAPLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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