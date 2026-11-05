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Yayladağı'nda sağanak eğitimi kesintiye uğrattı; öğrenciler ekiplerle tahliye edildi

Yayladağı'nda sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi; Bezge Mahallesi'ndeki okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ve belediye ekiplerince kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Yayladağı'nda sağanak eğitimi kesintiye uğrattı; öğrenciler ekiplerle tahliye edildi

Yayladağı'nda sağanak yaşamı felç etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gece boyu devam eden sağanak yağış, kentin bazı noktalarında taşkınlara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısının ardından cadde ve sokaklar hızla suyla doldu; taşan kanalların getirdiği sular yolları ve bazı evleri etkiledi.

selin ulaştığı bölgeler:

Bezge Mahallesi başta olmak üzere ilçenin alçak kesimlerinde su birikintileri oluştu. Kent merkezinde ve mahalle yollarında biriken sular, günlük yaşamı zorlaştırırken, bazı bölgelerde ulaşım güçleşti. Vatandaşların çektiği görüntülerde selin akışı ve sokaklara dolan su açık biçimde görüldü.

kurtarma ve sahadaki müdahaleler:

Bezge Mahallesi'ndeki bir okulda mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ve Yayladağı Belediyesi ekipleri tarafından tahliye edildi ve güvenli alanlara alındı. Müdahale ekipleri, öncelikle çocukların güvenliğini sağlayarak okuldaki personelle koordineli çalıştı. Olay yerinde bir vatandaşın elindeki keserle suyun akışını açmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve müdahalenin sahadaki zorluğu dikkat çekti.

Yayladağı Belediyesi, dere ve su yatakları kenarında yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı; ayrıca bu alanlara araç park edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, bölgedeki durumun takibini sürdürüyor ve benzer taşkın risklerine karşı vatandaşların tedbir alması istendi.

SEL SULARININ BASTIĞI OKULDA MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

SEL SULARININ BASTIĞI OKULDA MAHSUR KALAN ÇOCUKLARI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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