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Eğirdir'de 300 sedir fidanıyla yeşile yeni bir adım

Eğirdir'de 11 Kasım'da Sevinçbey Beşevler mevkisinde 5 bin m2 alana 300 sedir fidanı dikildi; protokol, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Eğirdir'de 300 sedir fidanıyla yeşile yeni bir adım

Eğirdir'de 300 sedir fidanıyla yeşile yeni bir adım

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sevinçbey köyü Beşevler mevkisinde toplam 5 bin metrekarelik alana 300 sedir fidanı dikildi. "Dünyaya Barış, Geleceğe Nefes" temasıyla gerçekleştirilen çalışmaya protokol üyeleri, öğrenciler, orman teşkilatı çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

etkinliğin kapsamı ve uygulama

Etkinlik alanında fidanlar özenle hazırlanmış çukurlara yerleştirilirken, katılımcılar fidanların köklerini toprakla buluşturdu ve fidanlara ilk can suları verildi. Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen dikim çalışması, bölgenin orman varlığını güçlendirmeyi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyor.

katılımcılar ve vurgu

Programa Eğirdir Kaymakamı Dr. Serhat Doğan, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Levent Okyay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erhan Ari ve Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Murat Karakülah, gerçekleştirilen çalışmanın hem doğaya hem de gelecek nesillere önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, ağaçlandırma faaliyetlerinin uzun vadeli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik, yerel topluluk ile orman teşkilatı arasındaki iş birliğinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti. Katılımcıların el birliğiyle diktiği sedir fidanlarının büyümesiyle bölgedeki yeşil dokunun güçlenmesi hedefleniyor ve benzer çalışmaların devam edeceği bildirildi.

EĞİRDİR’DE 300 SEDİR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

EĞİRDİR’DE 300 SEDİR FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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