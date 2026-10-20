Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.623,52 +1,69%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Çeşme Belediyespor altyapıyla yeniden güçleniyor

İzmir Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Çeşme Belediyespor, 'Öze Dönüş' projesiyle altyapıdan yetişen gençlere öncelik verip kulübün geleceğine yatırım yapıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Çeşme Belediyespor altyapıyla yeniden güçleniyor

Çeşme Belediyespor altyapıyla yeniden güçleniyor

2026-2027 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz yıl başlattığı 'Öze Dönüş' projesini kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç tarafından yapılan açıklamada, A takım kadrosunun büyük ölçüde altyapıdan yetişen ve kulüp kültürünü benimseyen genç oyunculardan oluşturulduğu vurgulandı. Başkan Sarısaç, hedeflerinin sadece maç kazanmak olmadığını; aynı zamanda Çeşme’nin gençlerine sahip çıkarak kulübün öz değerlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtti.

altyapı odaklı kadro yapılanması:

Kulübün yol haritası, geçen sezon başlayan ve bu yıl da devam eden 'Öze Dönüş' vizyonu etrafında şekilleniyor. A takımın büyük bölümü kulübün kendi altyapısından yetişen gençlerden oluşuyor; bu yaklaşım hem maliyetleri kontrol altında tutmayı hem de uzun vadede sürdürülebilir sportif başarıyı hedefliyor. Sarısaç, zorlu bir sezonun beklediklerini ifade ederek teknik kadroya ve genç oyunculara olan güvenini tekrarladı: 'Yeni bir sezona umutla, inançla ve büyük bir mücadele azmiyle başlıyoruz.

Ekonomik kısıtların spor kulüplerini etkilediği bir dönemde Çeşme Belediyespor, kaynaklarını öncelikle altyapıya ve gençlerin yetişmesine yönlendiriyor. Bu strateji, kısa vadeli transfer harcamalarından kaçınarak kulübün kimliğini koruma ve yerel yetenekleri sahaya taşımayı amaçlıyor.

çeşme halkına ve taraftarlara çağrı:

Başkan Sarısaç, açıklamasında sadece sportif hedeflerden değil, toplumsal sorumluluktan da söz etti. Kulübün ilçenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak Çeşme halkına, esnafa, iş dünyasına ve taraftarlara destek çağrısı yaptı. Sarısaç, tribünlerin doldurulmasının ve gençlerin manevi-maddi açıdan desteklenmesinin önemine dikkat çekti: 'Çünkü Çeşme Belediye Spor yalnızca bir kulüp değil, bu kentin ortak sevdasıdır!'

Mesajında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Sarısaç, sözlerini 'Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! Yaşasın Çeşme Belediye Spor!' ifadesiyle tamamladı. Kulüp yönetimi, teknik ekip ve altyapı arasındaki bağ güçlendirilirken genç oyunculara verilen fırsatların hem saha performansına hem de yerel kimliğin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Özetle, Çeşme Belediyespor bu sezon hem İzmir Süper Amatör Lig’de rekabet etmeyi hem de kendi yetiştirdiği gençlerle kulübün geleceğini inşa etmeyi amaçlıyor. Kulübün izlediği yol haritası, ekonomik zorluklara rağmen yerel kaynakları ve genç potansiyelini değerlendirme üzerine kurulu.

ÇEŞME BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MEHMET SARISAÇ

ÇEŞME BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MEHMET SARISAÇ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç
images

Şahinbey ev sahipliğinde ampute milliler kupaya hazırlanıyor
images

Samsun’da kış spor okulları başladı, gençlere çok branşlı eğitim imkânı sunuldu
images

Gençlerbirliği konyaspor randevusuna taktik ağırlıklı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi