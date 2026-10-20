Çeşme Belediyespor altyapıyla yeniden güçleniyor

2026-2027 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz yıl başlattığı 'Öze Dönüş' projesini kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç tarafından yapılan açıklamada, A takım kadrosunun büyük ölçüde altyapıdan yetişen ve kulüp kültürünü benimseyen genç oyunculardan oluşturulduğu vurgulandı. Başkan Sarısaç, hedeflerinin sadece maç kazanmak olmadığını; aynı zamanda Çeşme’nin gençlerine sahip çıkarak kulübün öz değerlerini gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtti.

altyapı odaklı kadro yapılanması:

Kulübün yol haritası, geçen sezon başlayan ve bu yıl da devam eden 'Öze Dönüş' vizyonu etrafında şekilleniyor. A takımın büyük bölümü kulübün kendi altyapısından yetişen gençlerden oluşuyor; bu yaklaşım hem maliyetleri kontrol altında tutmayı hem de uzun vadede sürdürülebilir sportif başarıyı hedefliyor. Sarısaç, zorlu bir sezonun beklediklerini ifade ederek teknik kadroya ve genç oyunculara olan güvenini tekrarladı: 'Yeni bir sezona umutla, inançla ve büyük bir mücadele azmiyle başlıyoruz.

Ekonomik kısıtların spor kulüplerini etkilediği bir dönemde Çeşme Belediyespor, kaynaklarını öncelikle altyapıya ve gençlerin yetişmesine yönlendiriyor. Bu strateji, kısa vadeli transfer harcamalarından kaçınarak kulübün kimliğini koruma ve yerel yetenekleri sahaya taşımayı amaçlıyor.

çeşme halkına ve taraftarlara çağrı:

Başkan Sarısaç, açıklamasında sadece sportif hedeflerden değil, toplumsal sorumluluktan da söz etti. Kulübün ilçenin ortak değeri olduğunu vurgulayarak Çeşme halkına, esnafa, iş dünyasına ve taraftarlara destek çağrısı yaptı. Sarısaç, tribünlerin doldurulmasının ve gençlerin manevi-maddi açıdan desteklenmesinin önemine dikkat çekti: 'Çünkü Çeşme Belediye Spor yalnızca bir kulüp değil, bu kentin ortak sevdasıdır!'

Mesajında birlik ve beraberlik temasını öne çıkaran Sarısaç, sözlerini 'Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! Yaşasın Çeşme Belediye Spor!' ifadesiyle tamamladı. Kulüp yönetimi, teknik ekip ve altyapı arasındaki bağ güçlendirilirken genç oyunculara verilen fırsatların hem saha performansına hem de yerel kimliğin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Özetle, Çeşme Belediyespor bu sezon hem İzmir Süper Amatör Lig’de rekabet etmeyi hem de kendi yetiştirdiği gençlerle kulübün geleceğini inşa etmeyi amaçlıyor. Kulübün izlediği yol haritası, ekonomik zorluklara rağmen yerel kaynakları ve genç potansiyelini değerlendirme üzerine kurulu.

ÇEŞME BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANI MEHMET SARISAÇ