Manisa FK deplasman hazırlıklarını Mardin'de sürdürüyor

hazırlık süreci:

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Mardin 1969 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Geçen hafta evinde oynadığı Trendyol 1. Lig 11. hafta maçında Muğlaspor'a 4-3 yenilen takım, bu sonucu geride bırakmak için antrenman yoğunluğunu artırdı. Teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmalarda hem fiziksel hem taktiksel unsurlara odaklanılıyor.

antrenmanın ayrıntıları:

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı; oyuncular ardından top kapma oyunu ile reaksiyon ve baskı uygulama becerileri üzerinde çalıştı. Seans, dar alanda oynanan oyunlarla sonlandırılarak takımın pas yoğunluğu ve hızlı oyun tercihleri test edildi.

Teknik ekip, maç öncesi ritmi yakalamak ve savunma ile hücum geçişlerinde uyumu artırmak için bu tür kısa, yoğun egzersizlere ağırlık veriyor. Oyuncuların maç temposuna yakın koşu ve oyun içi karar verme yetenekleri ön planda tutuldu.

maç bilgileri:

Manisa FK, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ligdeki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL 1. LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA MARDİN 1969 SPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI